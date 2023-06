Verkauf umfangreicher Sammlung klassischer Motorräder

Eigentlich kann man sich im Palast der Superbikes in Gifhorn die ausgestellten Motorräder nur ansehen. Jetzt kann man das eine oder andere Bike mitnehmen, wenn man das nötige Kleingeld hat.

Im Classic Superbikes Museum Gifhorn stehen vom 15.-20 August 2023 eine große Anzahl klassischer Motorräder zum Verkauf. Der Besitzer löst seine 33 Motorräder umfassende Sammlung auf und wird im genannten Zeitraum Beratung und Verkauf vor Ort selbst durchführen.

Die Motorräder werden im Innenhof des Museums ausgestellt und können dort zwischen 10 und 17 Uhr besichtigt und erworben werden. Weitere Informationen zu den Fahrzeugen unter www.classic-superbikes.com.

Angeboten werden...

10x Honda CB 400 Four Supersport

1x Honda CB 250

1x Honda CB 350 Four

3x Honda CB 500 Four

2x Honda CB 750 Four

1x Honda VF 750 S

1x Honda CBX 1000

1x Honda CB 1000 Big

1x Honda X4

1x Honda CB 1100 F Bol D'Or

1x Honda CB 1100 R SC08

1x Kawasaki Z 900 Z1F

1x Kawasaki Z 1000 KZT 00A

1x Kawasaki Z 1000 R KZT00R



2x Moto Guzzi T3 California



1x Suzuki GS 550 D



1x Yamaha RD 350

1x Yamaha RD 500

1x Yamaha XT 500

1x Yamaha XS 1100