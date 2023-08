Ducati: Zwei neue Modelle mit V2-Motor?

Homologations-Dokumente aus den USA zeigen zwei neue Ducati-Modelle mit dem V2 der Supersport 950. Es könnte sich um gemässigtere Modelle mit Tourensport-Charakter handeln.

Für die Modellbezeichnung Supersport 950 hat Ducati etwas aufgerundet: Der V2-Motor des sportlichen Mittelklasse-Modells hat 937 ccm. Der kurzhubige V2 leistet 110 PS bei 9000/min und drückt 93 Nm bei 6500/min – ideale Leistungsdaten für ein Motorrad, das auf der Landstrasse flott bewegt werden soll.

Den gleichen V2 verbaut Ducati in den Reise-Enduros DesertX und Multistrada V2, im Kult-Roadster Monster und in der leistungsstärksten Version in der Power-Supermoto Hypermotard (114 PS bei 9000/min und 96 Nm bei 7250/min).

Nun tauchen in kalifornischen Unterlagen zwei weitere Modellvarianten der Supersport 950 auf: Supersport T und Supersport ST, beide mit einem Hubraum von 937 ccm. Es könnte sich dabei um eine Tourenmaschine, um eine sportlichere Touringvariante oder um eine langstreckentauglichere Variante der Supersport 950 handeln.

Beide Modelle, so sie den gebaut werden, dürften Fahrer und Beifahrer mit einer gemässigteren Sitzhaltung und einem dicker gepolsterten Sattel mehr Fahrkomfort bescheren und der Besatzung mit einer ausladenderen Verkleidung zulasten der Höchstgeschwindigkeit mehr Windschutz zugestehen.

Gut möglich, dass die T-Variante dazu serienmässig mit Seitenkoffern und Topcase ausgestattet ist und die ST-Version das Öhlins-Fahrwerk der Supersport 950S bekommt. Mit einem fahrfertigen Gewicht von 210 kg für die Supersport 950 ist die technische Basis für ein Mittelklasse-Touringmotorrad sowohl bei der Motorleistung wie auch beim Gewicht sehr konkurrenzfähig.