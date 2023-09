BMW R1300GS: Hinter dem Wasservorhang

Diesmal kein erwischter Erlkönig, sondern ein Foto, das BMW selber veröffentlichte: Die neue BMW R1300GS in einer Wasserdurchfahrt. Zu erkennen ist nichts.

Am 28. September 1923 wurde auf der deutschen Automobilausstellung in Berlin das erste BMW-Motorrad präsentiert. Darum wird am 28. September 2023 die neue BMW Motorrad Welt Berlin eröffnet und um 17 Uhr geeichenorts die neue R1300GS präsentiert.

Eine Woche vorher gönnt uns BMW ein Foto dieses Motorrads, auf dem allenfalls zu erkennen ist, dass die gezeigte Version auf Speichenrädern rollt und mit einer Doppelscheibenbremse im Vorderrad verzögert wird.

Was darüber hinaus bislang durchgesickert ist: Die neue wird tatsächlich R1300GS heissen, rund 1500 Euro teurer sein als die 1250er, die ab 18.300 Euro zu haben ist. Für dieses Geld kriegt man weniger Motorrad, denn die neue GS soll mindestens 10 Kilo leichter sein als die 1250er, die (ohne jegliche Zusatz-Ausstattung) 249 kg wiegt.