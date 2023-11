Neue Beta Alp 4.0 mit China-Motor

Beta hat die bei Wanderenduristen und Wohnmobil-Campern beliebte Alp 4.0 modernisiert. Neu dient ein 350er Einzylinder von Tayo als Antrieb.

2003 brachte Suzuki die Alp 4.0 auf den Markt, angetrieben vom Motor der Suzuki DR350. Die letzte Modernisierung erfolgte 2018 mit dem Update auf Euro4. Euro5 war mit dem luftgekühlten Suzuki-Motor nicht mehr machbar, weshalb die Alp 4.0 2020 auslief.

Doch das Konzept war offensichtlich zu beliebt, um es einfach zu versenken. Auf 2024 ist die Beta Alp wieder erhältlich, in zwei Versionen. Die Alp 4.0 bleibt die einfach zu fahrende, leichte Wanderenduro für Gelände und Stadtverkehr, die Alp X ist als Motorrad für die Stadt und leichtes Gelände konzipiert.

Um Euro5+ zu packen, entwickelte Beta in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Hersteller Tayo einen 350er Einzylindermotor. Der Hintergrund: Tayo ist hierzulande bereits bestens bekannt mit seiner Eigenmarke Zontes, deren Vertrieb in mehreren europäischen Ländern über die Händlernetze von Beta erfolgt, so auch in Deutschland.

Der Einzylindermotor mit zwei obenliegenden Nockenwellen und Vierventil-Zylinderkopf ist flüssigkeitsgekühlt und leistet mit 35 PS bei 9500/min 8 PS mehr als der zuvor verwendete Antrieb von Suzuki. Das Getriebe hat sechs Gänge.

Das Fahrwerk der Alp 4.0 rollt auf Rädern der klassischen Offroad-Dimensionen 90/90-21 und 140/80-18. Die konventionelle Teleskopgabel erlaubt 185 mm Federweg, das Zentralfederbein mit Stahlschwinge 195 mm. Mit 865 mm liegt die Sitzhöhe deutlich tiefer als bei einer Racing-Enduro. Die Bremsanlage von Nissin mit 290er Scheibenbremse von und 220er Scheibe hinten ist ergänzt mit einem ABS von Bosch. Der Tank fasst 11 Liter, das Leergewicht gibt Beta mit 140 kg an.

Durch den Einbau von Rädern mit 19 und 17 Zoll sinkt bei der Alp X die Sitzhöhe auf 855 mm. Lieferbar ist die neue Beta Alp ab Dezember 2024 in Rot und Grau zum Preis von 5900 Euro (Schweiz Fr. 6990.-).