Keeway TX450R: Rallye-Motorrad aus China

Die chinesischen Marken bauen nicht mehr nur Strassenmotorräder mit kleinen Hubräumen für den täglichen Gebrauch, sondern drängen auch in Nischenmärkte. So stellte QJ Motor ein Rallye-Motorrad vor.

An der Motorradmesse Mailand präsentierte der chinesische Multimarken-Hersteller Qianjiang Motors (in Europa meist QJ Motor genannt) ein Rallye-Motorrad namens Keeway TX450R. Das Design folgt demjenigen der aktuell an den Rallyes eingesetzten Rennmaschinen, welches wiederum von KTM geprägt wurde. QJ Motors ist bei uns bekannter als Besitzer und Hersteller der Motorradmarke Benelli, baut aber auch Motorräder für die österreichische KSR-Group.

Der Motor ist ein Einzylinder mit 449 ccm, wie ihn das Rallye-Reglement vorschreibt. Flüssigkeitskühlung, Einspritzung und Sechsgang-Getriebe sind keine Überraschung. Keeway gibt 44 PS bei 8000/min an und nennt ein Drehmomentmaximum von 38 Nm.

Eher unkonventionell ist die Verwendung eines Aluguss-Rahmens. Das 21er Vorderrad führt eine einstellbare USD-Gabel, das 18er Hinterrad steckt in eines Aluschwinge mit Umlenkhebelei und Zentralfederbein. Beide Federelemente sind einstellbar und bieten 280 mm Federweg.

28 Liter Benzin werden in zwei getrennten Tanks an der Front und einem Hecktank gebunkert. Derzeit ist weder ein Preis TX450R in Europa erhältlich sein wird. Ein Team oder ein Fahrer auf Keeway ist in der Startliste der Dakar-Rallye 2024 nicht zu finden.