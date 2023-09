Nick Sanders fährt wieder um die Welt – per E-Bike

Nick Sanders, bekannt für Langstrecken-Motorradreisen, ist auf Tour rund um die Welt auf einem Elektro-Fahrrad Yamaha Wabash RT. Am 17. April und nach 33.076 km will er zurück sein.

Gestartet ist Nick Sanders am 15. September 2023 auf die erste Weltumrundung auf einem Elektrofahrrad. Die erste Etappe führt von Amsterdam nach Athen. Nach der Fährpassage nach Israel radelt er weiter durch den mittleren Osten nach Dubai. Für die 5000 km sind 35 Tage eingeplant.

Nach dem Flug nach Mumbai/Indien soll es weiter gehen über New Dheli und Nepal nach Kalkutta, wo Sanders Ende Dezember ankommen will; 6000 km in 40 Tagen. Nach dem Transport von Mann und Elektrofahrrad nach Thailand geht die lange Reise weiter durch Laos, Vietnam, Kambodscha und Malaysia – weitere 31 Tage im Sattel für 4400 km.

Nach der Durchquerung von Singapur, Jakarta und Bali erfolgt der Flugtransport nach Australien. Diesen Kontinent durchquert Sanders von Darwin südlich nach Adelaide und radelt dann weiter Richtung Osten über Melbourne nach Sydney, wo Sanders 25 Tagen und 4600 km durch Australien am 8. März 2024 erwartet wird.

Nach der Durchquerung von Neuseeland, von Christchurch nach Auckland, und der Reise von West nach Ost durch die USA will der britische Welteneroberer am 5. April in New York ankommen. Die letzte Etappe nach dem Flug über den Atlantik, von Madrid nach Amsterdam, soll am 17. April 2024 am Europa-Hauptquartier von Yamaha mit der Umrundung der Welt enden.

Das Yamaha Wabash RT ist ein so genanntes Gravelbike mit Alurahmen, Vordergabel und Sattelstütze sind gefedert. Unterstützung kommt bis 25 km/h von einem Mittelmotor von Yamaha. Acht Wechsel der 36V-Lithiumionen-Batterie mit 500Wh Kapazität sind während der Weltumrundung geplant.

Nach 229 Fahrtagen und 33.076 km hofft Sanders, die erste Weltumrundung per Elektrofahrrad geschafft zu haben. Ein ambitioniertes Ziel, das ihm pro Fahrtag eine Distanz von 160 km abfordert.

«Das Gravelbike Yamaha Wabash RT ist die perfekte Wahl für diesen Rekordversuch», versichert Sanders. «Ich habe hart trainiert, mein Gewicht auf 70 kg reduziert und bin 100 Prozent fit für diese Reise. Wir sehen uns in Amsterdam in 229 Tagen!»