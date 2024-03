Neu: Husqvarna Svartpilen 801 mit Zweizylindermotor

Husqvarna baut einen Roadster namens Svartpilen 801 mit dem Zweizylinder-Reihenmotor der KTM 790 Duke, mit einer Leistung von 105 PS bei einem Gewicht von 181 kg. Was zu erwarten war.

Husqvarna Motorcycles bestätigt den Termin für die Enthüllung des neuesten und hubraumstärksten Straßenmotorrads der Marke - der Svartpilen 801: Am 19. März werden sie uns (hoffentlich) alle Details verraten zum ersten Strassenmotorrad der Husqvarna Neuzeit mit mehr als einem Zylinder. Husqvarna verspricht «eine leistungsstarke Kombination aus Leistung, Agilität und modernem Stil, welche das Motorradfahren zu noch größeren Höhen führt».

Neben den Eckdaten 105 PS und 181 kg kündigt Husqvarna hochmoderne elektronische Fahrhilfen einschließlich Easy Shift für nahtlose Gangwechsel an, dazu ein in der Mittelklasse führendes Technologiepaket. Einstellbare Apex-Federelemente von WP und ein Lenkungsdämpfer aus gleichem Hause ist angekündigt.

Im Rahmen eines umfangreichen Testverfahrens wurde der Prototyp der Svartpilen 801 sowohl auf einem Flat-Track als auch auf einer Eisbahn gefahren – deshalb die Fotos mit Spikes-Bereifung.

Fürderhin erkennen wir Gussräder in 17 Zoll, Bremszangen mit Husqvarna-Logo und eine auf den ersten Blick ziemlich unverändert von der KTM 790 Duke übernommene technische Plattform in Form von Fahrwerk und Motor. In Sachen Bodywork erwarten wir eine klare Unterscheidung zum kantig designten Schwestermodell KTM 790 Duke.

Die aktuelle KTM 790 Duke hatte früher auch 105 PS begnügt sich seit dem Modelljahrgang 2023 jedoch mit einer Motorleistung von 95 PS, was es ermöglicht, dieses Modell auch A2-konform mit 48 PS anzubieten. Weil ein für den Führerschein A2 auf 48 PS gedrosseltes Motorrad in der unlimitierten Version maximal die doppelte Leistung haben darf, also 96 PS, wird es nicht möglich sein, die Husqvarna Svartpilen 801 in einer A2-Version anzubieten.

Die vollständigen Spezifikationen, Bilder, technischen Daten und hoffentlich auch den Preis für die Svartpilen 801 veröffentlicht Husqvarna am 19. März 2024.