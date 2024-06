KTM EXC Six Days Baureihe ab Juli bei den Händlern

Für harten Geländeeinsatz ist die Six Days Baureihe von KTMs EXC-Palette bestens vorbereitet

Die Sticker der Six Days Ausführung sind 2025 eher dezent in KTMs hausfarbe Orange gehalten

KTM EXC Six Days Baureihe: Viel sinnvolles Zubehör ab Werk

Von KTM gibt es wie seit etlichen Jahren eine Six Days Baureihe der Enduro-Palette, ausgestattet mit hochwertigem Werks-Zubehör und verschönert mit spezifischen Stickern.

Das International Six Days Enduro findet 2024 um die Ortschaft Silleda in Galizien im Nordwesten Spaniens statt; seit der ersten internationalen Sechstagefahrt im Jahre 1913 ist es das fünfte Mal, dass diese traditionsreiche Veranstaltung in Spanien durchgeführt wird.

Von KTMs EXC-Modellen des 2025er Jahrgangs haben SPEEDWEEK-Leser bereits erfahren. Diese sind auch die Basis der Six Days Serie. Neben den heuer eher dezent gestalteten Aufklebern sind die Six Days Modelle auch am orangefarbenen Rahmen zweifelsfrei zu erkennen.

Kenner werden genauer hinschauen und an technischem Zubehör etwa gefräste Gabelbrücken, Kühlerlüfter, Mappingschalter, die halbschwimmend gelagerte vordere Bremsscheibe, die massive Bremsscheibe hinten und den Motorschutz bemerken.

Als Six Days Ausführung sind die Zweitakter EXC 250 und EXC 300 erhältlich sowie die gesamte Viertakt-Palette von 250 bis 511 ccm. Der Aufpreis auf die Basisausführung beträgt 500 bis 800 Euro. Wer hochwertige Ausstattung zu schätzen weiss, bekommt mit der Six Days Baureihe ein Sonderangebot.