Triumph TF450-RC: Das Beste in einem Motorrad

Ein Motor mit nur einer obenliegenden Nockenwelle im Aluchassis mit KYB-Federelementen und Brembo-Bremsen: Hat Triumph das Beste von allem in seinem Motocross-Motorrad vereint?

Der britische Hersteller Triumph stieg zu Beginn des Jahres 2023 neu in die Motocross-WM ein und holte in der Klasse MX2 (Viertakter bis 250 ccm) mit dem Dänen Mikkel Haarup auf Anhieb den 5. WM-Schlussrang. Das entsprechende Serienmotorrad, die Triumph TF 250-X, ist seit Frühling 2024 lieferbar zum Preis von 10.895 Euro.

Wie angekündigt erfolgt nun auf die Saison 2025 die Lancierung der Triumph für die MXGP-Klasse, und zwar zunächst als Erstserien-Sondermodell TF 450-RC. RC steht für die Initialen von Ricky Carmichael. Der amerikanische Motocross-Rennfahrer gewann in seiner Karriere unter anderem 15 Mal die US-Meisterschaft und wurde von Triumph als Testfahrer engagiert und trug massgeblich zur Entwicklung der Motocross-Motorräder bei.

Dieses Engagement würdigt Triumph mit der TF 450-RC Edition, welche über ein spezielles Grafik-Design mit der Startnummer 4 und eine von Carmichael zusammengestellte Ausstattung verfügt, unter anderm das von RC bevorzugte Mapping der Motorsteuerung.

Beim Motor geht Triumph einen ähnlichen Weg wie KTM und verzichtet auf eine DOHC-Ventilsteuerung zugunsten eines einfacher aufgebauten OHC-Layouts mit nur einer Nockenwelle. Das ermöglicht einen viel kompakteren, leichteren Zylinderkopf, begrenzt aber die mögliche Höchstdrehzahl. Die Masse 95 mm Bohrung und 63.4 mm Hub entsprechen 1:1 dem 450er Motor von KTM!

Titanventile wirken diesem Drehzahl-Nachteil etwas entgegen. Zudem wird der Brennraum ausgefräst, was ein präziseres Resultat ergibt als ein gegossenes Bauteil. Zugunsten einer kompakten Bauweise hat das Getriebe nur fünf Gänge (das FIM-Reglement würde deren sechs erlauben). Der Kupplungskorb ist aus Stahl, was sich im Motocross, wo die Kupplung hart beansprucht wird, bewährt hat. Die hydraulische Kupplungsbetätigung mit Geber- und Nehmerzylinder liefert Brembo. Schmiedekolben und DLC-beschichtete Kipphebel sind weitere technische Highlights, die einen Sportmotor auszeichnen.

Das Drosselklappengehäuse liefert Dell’Orto, das Motormanagement mit mehreren anwählbaren Kennfeldern steuert Athena bei. Die Feinabstimmung erfolgt über die Smartphone-App MX Tune Pro.

Die oberen Motorhalterungen der TF 450-RC wurden von Ricky handverlesen, um das Handling zu verbessern, insbesondere bei hoher Frontlast. Dieses Setup sorgt dafür, dass das Motorrad selbst auf den anspruchsvollsten Strecken optimale Kontrolle und Stabilität behält. Die RC-Edition ist serienmäßig mit einem XTrig Holeshot-Device einem Hinson Kupplungsdeckel, einem Schutz der vorderen Bremsscheibe und einem griffigen Sitzbezug ausgestattet.

Wie bei der TF250-X ist auch bei der 450er der Rahmen aus Aluminium gefertigt in einer Bauweise, die Triumph Twin-Cradle-Design nennt. Es handelt sich um eine Semi-Doppelschleifen-Konstruktion, wobei der obere Rahmenteil bis zur Aufnahme des oberen Federbein-Anlenkpunkts als Zentralrohr ausgeführt ist, was in diesem Bereich mehr Flex erlaubt. Oder wie Triumph deklamiert: «Das Chassis wurde in Bezug auf die Längs-, Quer- und Torsionssteifigkeit für den Renneinsatz optimiert, um die beste Leistung unter extremen Bedingungen zu gewährleisten. Dies ermöglicht ein außergewöhnliches Handling und bietet dem Fahrer ein präzises Feedback und beste Kontrolle in allen Einsatzbereichen.»

Das Vorderrad führt eine 48er USD-Gabel von KYB mit Stahlfedern, geschlossener Dämpferpatrone und einem speziellen System zur Trennung von Luft und Öl, um Schaumbildung im Dämpferöl zu verhindern. Das Federbein kommt ebenfalls von KYB und ist einstellbar, die Druckstufe getrennt für schnelle und langsame Einfederbewegung. 310 und 305 mm Federweg stehen zur Verfügung. Die Bremsanlage ist eine Kombination von Brembo-Komponenten und Galfer-Bremsscheiben, die Felgen liefert DID.

Mit einem Preis von 11.795 € (Schweiz Fr. 11.495.-, Österreich 12.395 €) positioniert sich Triumph selbst mit der Erstserie RC-Edition 1000 € preisgünstiger als KTM, jedoch rund 1000 € teurer als die japanischen Marken Honda, Kawasaki und Yamaha. Preisschlager in dieser Klasse ist die seit Jahren keum mehr weiterentwickelte Suzuki RM-Z 450 für 9100 €. Als Liefertermin wird Februar 2025 genannt.