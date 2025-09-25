Kawasaki Z1100: Endlich wieder eine Z-Dampframme

Die Kawasaki Z1100 ist ein kräftig motorisierer Roadster, aber kein übermotorisiertes Powermonster

Die SE-Version ist 1800 € teurer und bietet unter anderem Brembo-Radialbremszangen

Kawasaki Z1100SE: Es muss einfach der volle Liter sein - oder besser noch ein Quantchen mehr

Anno 2021 wurde in Europa der Vertrieb der Kawasaki Z1000 eingestellt, weil sie Euro 5 nicht schaffte, und durch die Z900 (nicht) ersetzt. Nun ist sie zurück, als Kawasaki Z1100 und Z1100SE.

Mit der Präsentation der neuen Kawasaki Z1100 und Z1100 SE für das Modelljahr 2026 setzt Kawasaki ein starkes Statement in der Welt der Supernaked-Bikes. Das Design, aufbauend auf dem Kawasaki-eigenen Sugomi-Konzept, schliesst nahtlos an die aktuellen Modelle der Z-Baureihe.

Herzstück beider Z1100-Modelle ist ein hochsteifer Aluminium-Doppelrohrrahmen in Kombination mit erstklassigen Big-Piston-Gabeln und Horizontal-Back-Link-Federung. Zusätzlich sorgen Monobloc-Bremssättel in Verbindung mit 310er Bremsscheiben bei der Kawasaki Z1100 für adäquate Verzögerung.

Die SE-Version ist hochwertiger ausgestattet: Sie verfügt über Brembo-Bremsen mit radial montierten Monobloc-Sätteln, Brembo-Scheiben, Stahlflexleitungen sowie ein Öhlins-S46-Federbein mit separatem Vorspannungs-Versteller. Für 2026 sind.

Das Cockpit beider Modelle wird von einem 5-Zoll-TFT-Farbdisplay geschmückt, das neben einer Digitalanzeige auch Turn-by-Turn-Navigation sowie Smartphone-Konnektivität über Kawasaki Rideology The App bietet. Dazu gehört auch die Sprachsteuerungstechnologie.

Neue elektronische Drosselklappen (ETV) ermöglichen eine präzisere Motorsteuerung, dazu gibt es einen Tempomat und einen bidirektionalen Quickshifter (KQS). Ein Sechsachsen-Gyrosensor unterstützt weitere Systeme wie Kurvenmanagement, Traktionskontrolle, Kurven-ABS, anwählbare Power-Modes sowie integrierte Fahrmodi (Sport, Road, Rain, Rider/individuell).

Im Zentrum der neuen Z-Modelle steht ein Reihenvierzylinder mit 1.099 ccm Hubraum und 136 PS Spitzenleistung bei 9000/min. Dank optimierter Einlasskanäle, gesteigertem Hubraum und überarbeiteter Komponenten wie Nockenwellen, Ventilfedern und Kolben liefert er 113 Nm Drehmoment bei 7600/min mit verbesserter Performance im unteren und mittleren Drehzahlbereich.

Überarbeitete Übersetzungen sorgen für eine optimierte Fahrbarkeit, wobei der 5. und 6. Gang länger übersetzt sind als bei bisherigen Z-Literklassenmodellen. Die Schwungmasse ist schwerer und der Hub 3 mm länger als bei der Kawasaki Z1000. Die Abgasanlage mit 4-2-1-Layout spart Gewicht. Dieses wird mit 221 kg bei zu 90 % gefülltem Tank angegeben.

Beide Modelle sind ab Okrober lieferbar, die Z1000 zum Preis von 11.995 €, die Z100SE zum Preis von 13.795 €.