Triumph Trident 800: Neuer Naked-Triple aus Hinckley

Triumph steckt seinen 115-PS-Triple aus der Tiger Sport 800 auch in den Bestseller Trident und präsentiert mit der Trident 800 ein preiswertes Mittelklasse-Naked-Bike. Die Street Triple wird künftig höher positioniert.

Seit Triumphs Tiger Sport 660 auch eine hubraumerweiterte Tiger Sport 800 zur Seite gestellt wurde, war absehbar, dass dieser Motor früher oder später seinen Weg auch in die Trident finden würde. Und spätestens, als Ende des Jahres 2024 auch die ersten Prototypen bei Abstimmungsfahrten auf einer spanischen Rennstrecke gesichtet wurden, war klar, dass es nicht mehr allzu lang dauern wird. Nun haben die Briten im Vorfeld der jährlichen Leitmesse der Motorradbranche, der EICMA, die Trident 800 präsentiert. Optisch gleicht diese auf den ersten Blick der 660er-Trident. Erst auf den zweiten Blick fallen die Änderungen – neuer Bugspoiler, Endschalldämpfer, Windabweiser über der Frontlampe sowie die Doppelscheiben-Bremsanlage am Vorderrad – auf.

Im Stahlrohrrahmen der Trident 800 steckt der 115 PS starke Reihendreizylindermotor mit 798 ccm Hubraum, den diese aus der Sporttourer-Schwester übernimmt. Überarbeitet wurden laut Angaben der Marke aus Hinckley die Airbox und Ansaugstutzen. Die technischen Daten sind jedoch nahezu identisch zur Tiger Sport 800. Das bedeutet ein Bohrung-Hub-Verhältnis von 78 mm zu 55,7 mm und ein maximales Drehmoment von 84 Newtonmetern bei 8500 U/min. Die Nennleistung liegt ebenfalls unverändert bei 10750 U/min an, das Ansprechverhalten des Antriebs lässt sich mit drei verschiedenen Motor-Mappings regulieren. Reifendimensionen und Tankvolumen von 14 Litern finden sich so auch in der Trident 660.

Die Federelemente vorn wie hinten werden von Showa zugeliefert. Vorne heißt das eine einstellbare Upside-Down-Gabel mit 41 mm Durchmesser, hinten ein ebenfalls einstellbares Mono-Federbein. Die Briten versprechen dadurch rasiermesserscharfes Handling – eine Positionierung, die so bislang eher der Street Triple vorbehalten war. Deren Einstiegsmodell Street Triple 765 R befindet sich mittlerweile entsprechend im Abverkauf, bevor in Kürze eine sportlicher positionierte Street Triple 765 RX präsentiert wird.

Die Trident 800 spielt künftig die Rolle des sportlichen Mittelklasse-Allrounders im Programm der Marke aus Hinckley und wird als solche auch günstiger als eben die zuletzt angebotene Street Triple R angeboten: In Deutschland startet die große Trident mit 9.695 Euro gut 1.100 Euro unterhalb des regulären 765er-Naked-Bikes. Dafür bekommt man Tempomat, Quickshifter mit Blipper, Smartphone-Konnektivität, Voll-LED-Licht und muss auch sonst keinerlei Abstriche machen. In Österreich schlägt die Trident 800 mit 11.295 Euro, in der Schweiz mit 10.595 CHF zu Buche. Erhältlich sein soll sie ab April 2026.