Mercedes-AMG beginnt Testarbeit mit neuen Sportwagen

Mercedes-AMG hat die Testarbeit mit dem neuen Concept AMG GT Track Sport begonnen. Mit dem Fahrzeug geht Mercedes-AMG in Radikalität und Kompromisslosigkeit einen Schritt weiter.

Nach den letzten Handgriffen am Concept AMG GT Track Sport Ende Juli in Affalterbach beginnt nun eine intensive Phase der Erprobung. Der mit gelben und roten Akzenten getarnte Prototyp stellt sich auf Testgeländen und Rennstrecken ersten fahrdynamischen Herausforderungen. Der vermeintlich jüngste und imposanteste Ableger der GT-Familie baut auf der Philosophie und den Stärken des zweitürigen Sportwagens aus Affalterbach auf. Dabei geht er in Sachen Radikalität und Kompromisslosigkeit allerdings noch einen deutlichen Schritt weiter.

Der radikale optische Auftritt verdeutlicht, dass der Fokus auf maximaler Fahrdynamik liegt, gepaart mit intelligentem Leichtbau und einer Performance-Charakteristik, die die physikalischen Grenzen ausloten soll. Das Konzeptfahrzeug verfügt über eine weiter optimierte Gewichtsbalance, AMG-typische V8 Antriebstechnologie sowie eine aufwendig konzipierte aerodynamische Architektur. Mit den Tests auf der Rennstrecke will Mercedes AMG sämtliche Systeme und komplexe Komponenten im Zusammenspiel validieren– unter härtesten Bedingungen sowie der Einhaltung der hohen Qualitäts- und Leistungsstandards.

Michael Schiebe, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes AMG GmbH und Leiter Geschäftsbereiche Mercedes Benz G Klasse & Mercedes Maybach: «Mit dem Concept AMG GT Track Sport loten wir einmal mehr die Grenzen des Machbaren aus. Wir haben ein Weltklasse-Team, das mit unvergleichbarem AMG Spirit an diesem Konzept arbeitet. Damit gehen wir physikalisch und fahrdynamisch bis ans Limit. Wir haben eine Vision und geben ein Versprechen: Die Zukunft wird extrem.»

Weitere Details zu dem Konzept-Sportwagen hat SPEEDWEEK hier zusammengefasst. Es wird vermutet, dass das Fahrzeug die Basis des neuen GT3-Rennwagens der Marke wird.