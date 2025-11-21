KTM: Bajaj Mobility wirft weiter Ballast ab

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Rolf Lüthi
Mit dem Verkauf der Fahrradmarke Felt trennt sich der neue KTM-Besitzer Bajaj Mobility von einer weiteren Diversifizierung, die nie richtig ins Portfolio passte.
Die Pierer Mobility AG, welche in Kürze in Bajaj Mobility AG umfirmiert wird, beendet ihr operatives Engagement im Fahrradbereich mit dem Verkauf von Felt Bicycles. Die neuen Eigentümer Florian Burguet und Cesar Rojo waren bereits seit 2023 Geschäftsführer und Minderheitsgesellschafter von Felt und werden die beiden Gesellschaften in Spanien und Nordamerika inklusive der Marke eigenständig weiterführen.

Es handelt sich also um ein so genanntes Management Buy Out: Die Geschäftsführer werden zu Eigentümern. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich, genauer wird nicht kommuniziert. Der Pierer-Aufsichtsrat muss dieser Transaktion noch zustimmen, was noch vor Jahresende erfolgen soll.

In den letzten Monaten Pierer Mobility trat den Vertrieb von CFMOTO ab, verkaufte MV Agusta der ursprünglichen Besitzerfamilie Sardow zurück und verkaufte die KTM Sportcar GmbH, welche den Sportwagen X-Bow baut, der belgischen Industriellenfamilie De Mevius, den Gründern des Brauerei-Weltkonzerns Anheuser-Busch InBev.

Schon Mitte Jahr wurde die Fahrrad-Fertigung unter den Motorrad-Markennamen GasGas und Husqvarna eingestellt. Damit umfasst das Motorrad-Portfolio der künftig Bajaj Mobility AG genannten Gruppe die drei (Motorrad-) Marken KTM, GasGas und Husqvarna.

«Für die Motorrad-Gruppe lautet die große Headline: Simplifizierung und Fokussierung», erklärt Gottfried Neumeister, CEO der Pierer Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG). «Simplifizierung bei den Prozessen und Fokussierung auf den Motorradmarkt. Mit dem Verkauf von Felt Bicycles ist ein weiterer wichtiger Schritt erfolgt, um das Unternehmen wieder schlanker und zukunftsfit zu machen. Damit setzen wir unseren Weg, um wieder zu einem der führenden Motorradhersteller der Welt zu werden, konsequent fort. Im Zuge des Management Buy Outs übernimmt bei FELT ein erfahrenes Team das Unternehmen. Wir wünschen dem neuen Managementteam viel Erfolg für die Zukunft», fügt Neumeister an.

