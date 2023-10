Gedenkfeier für Peter Maurer in Klein-Krotzenburg

So behalten wir Beifahrer Peter Maurer (li.) in Erinnerung

Peter Maurer (41), der im Finale der Deutschen Langbahn-Meisterschaft der Gespanne in Herxheim tödlich verunglückte, wird im engsten Familienkreis beigesetzt. Am 21. Oktober gibt es eine öffentliche Trauerfeier.

Peter Maurer wird nach dem tödlichen Rennunfall am 3. Oktober auf der Sandbahn in Herxheim im engsten Familienkreis beerdigt. Für alle, die Abschied von ihm nehmen möchten, bietet sich die Möglichkeit, am kommenden Samstag, 21. Oktober, am Vereinsheim der Grasbahn in Klein-Krotzenburg zu trauern.

«Wir sind unfassbar gerührt von eurer Anteilnahme an Peters Tod, egal in welcher Form», wird in den sozialen Medien mitgeteilt. «Ab 15 Uhr möchten wir mit Euch an Peter denken und einen schönen Nachmittag und Abend verbringen. Dieses Gedenken ist für jedermann, der in irgendeiner Verbindung zu Peter stand.»

Zudem besteht die Möglichkeit, im Gedenken an Peter Maurer auf der Bahn des MSC Klein-Krotzenburg eine Ehrenrunde zu drehen – sei es mit dem Gespann, dem Motorrad, dem Moped oder dem Speedkart.

«Wir trauern nicht nur um einen erfolgreichen Bahngespann-Beifahrer unseres Vereins, wir trauern um einen hilfsbereiten, grundehrlichen und gütigen Menschen aus unserer Mitte. Ein Freund, ein Helfer bei unseren Clubveranstaltungen, der in Hainburg lebte und arbeitete und unseren Verein als gelernter Maschinenführer nach besten Kräften unterstützte», schrieb Jürgen Gehre vom MSC Klein-Krotzenburg.

Peter Maurer wurde 41 Jahre alt und hinterlässt seine Freundin und Angehörigen. Um die Hinterbliebenen zu unterstützen, wird weiterhin in zwei Spendenaktionen Geld gesammelt. Bislang sind knapp 15.000 Euro zusammengekommen. Wer sich beteiligen möchte, kann auf einen der beiden Links klicken:



https://www.paypal.com/pools/c/8Y9BIYZr8j



https://www.paypal.com/pools/c/8Yc5BmLaBJ