Langbahn-WM: 2021 kein Grand Prix in Mühldorf!

Nach der Verlegung des Langbahn-GP in Herxheim vom Vatertag in den Herbst, kommt die nächste Hiobsbotschaft aus Mühldorf: Der für 4. Juli geplante Grand Prix wird ersatzlos gestrichen.

«Mit großem Bedauern müssen wir mitteilen, dass wir leider das für den 4. Juli 2021 geplante Weltmeisterschaftsrennen auf unserer Sandbahn in Mühldorf absagen müssen», teilt der MSC Mühldorf auf seiner Homepage mit und liefert auch gleich die Begründung der Absage. «Noch immer ist es nicht möglich, Großveranstaltungen unter der Teilnahme von Zuschauern abzuhalten. Dadurch fehlen uns die wichtigen Einnahmen aus den Eintrittsgeldern. Da es auch keine Großsponsoren gibt, die das finanzielle Risiko übernehmen würden, bleibt uns nur dieser Schritt.»

Zwar verkündete der bayrische Ministerpräsident kürzlich Lockerungen in seinem Bundesland und stellte auch Sportevents mit bis zu 250 Zuschauern in Aussicht. Ein negativer Covid-19-Test, Maskenpflicht und ein fester Sitzplatz wären für die 250 auserwählten Zuschauer zwar mit Sicherheit für den MSC Mühldorf machbar, doch kostendeckend kann der Club mit so einer geringen Zahl nicht annähernd arbeiten.

Da der MSC Mühldorf davon ausgeht, dass auch im Herbst die Chancen auf eine Wiederholung des Rennens gering sind, hofft der Club auf eine Neuauflage im Jahr 2022. Durch die Absage des Grand Prix in Mühldorf schrumpft der WM-Kalender von fünf auf vier Rennen, mit dem bereits verschobenen Event in Herxheim steht nur noch ein Finalrennen in Deutschland im Kalender. Die Motorsportvereinigung Herxheim hatte bereits vor Wochen den ersten Grand Prix, der an Christi Himmelfahrt gefahren werden sollte, abgesagt und das Rennen auf den 19. September verschoben.

Kalender Langbahn-GP 2021:

13. Juli – Finale 1 – Marmande (F)

28. August – Finale 2 – Rzeszow (PL)

4. September – Finale 3 – Morizes (F)

19. September – Finale 4 – Herxheim (D)