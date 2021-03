Aus für das Grasbahn-EM-Semifinale in Bielefeld?

Nachdem der Leineweber-Markt in Bielefeld abgesagt wurde, droht auch dem Grasbahn-EM-Semifinale auf dem Leineweberring das Aus. Die Aussichten für eine Verschiebung sind trübe.

Was lange währt, währt nicht immer gut. Schon im vergangenen Jahr wollte der DMSC Bielefeld auf dem heimischen Leineweberring eines der beiden Halbfinales zur Grasbahn-Europameisterschaft der Solisten durchführen. Wegen der behördlichen Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie wurde daraus bekannterweise nichts.

Für 2021 hat die FIM Europe den Termin für das Semifinale 1 ebenfalls wieder an den rührigen Club aus Ostwestfalen vergeben. Beim DMSC war man auch zuversichtlich, im Laufe der zunehmenden Impfungen und Testmöglichkeiten dieses wertvolle Prädikat auf der schönen Grasbahn im Bielefelder Ortsteil Heepen am 6. Juni durchführen zu können. Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange.

Heute gab es allerdings einen herben Dämpfer für diese Bemühungen. Die Bielefeld Marketing GmbH meldete Folgendes: «Der Leineweber-Markt in Bielefeld findet in diesem Jahr leider nicht statt. Veranstalter Bielefeld Marketing sagt das große jährliche Stadtfest ab aufgrund der Planungsunsicherheiten für Veranstaltungen in der Corona-Pandemie. Der Leineweber-Markt war im Jahreskalender der Stadt vom 2. bis 6. Juni 2021 vorgesehen. Das Großevent lockte in den Jahren zwischen 300.000 und 400.000 Besucher in die Bielefelder Innenstadt. 2020 musste es wegen Corona ebenfalls abgesagt werden.»

Das bedeutet wohl auch für den DMSC Bielefeld, dass das Semifinale, welches zum gleichen Termin wie der Leineweber-Markt stattfinden sollte, nicht stattfinden wird. Denn ohne Zuschauer bei einem Rennen kommt auch ein sauber geführter Club wie der DMSC nicht über die Runden. Der Vorstand ist dafür bekannt, seine Veranstaltungen immer wirtschaftlich und kaufmännisch korrekt durchgeführt zu haben. Da macht ein Rennen ohne Zuschauer keinen Sinn.

Im Gegenteil, der DMSC Bielefeld könnte daran kaputt gehen. Das will auch die FIM nicht. So sagte Dickie Staff, Vertreter des britischen Verbandes ACU in der FIM Europe dazu: «Es wäre ein herber Verlust für den Bahnsport, wenn ein Club wie der DMSC Bielefeld dadurch in die Knie gehen würde.»

Das EM-Finale findet zwar erst Mitte August in Leamington Spa (GB) statt, aber eine Verschiebung des Bielefelder Termins auf später erscheint zweifelhaft. Wenn dann tatsächlich wieder Zuschauer zugelassen werden sollten, stehen zur gleichen Zeit auch die Sommerferien in den Schulen auf dem Plan. Dann werden viele Fans gar nicht vor Ort sein, von den vielen Helferinnen und Helfern, die für ein solches Event nötig sind, ganz zu schweigen.

Mann kann es drehen wie man will, es bleibt die bittere Erkenntnis: Ein EM-Semifinale in Bielefeld wird es wohl leider auch in diesem Jahr nicht geben.

Vorläufige Termine Grasbahn-EM:

6. Juni : Bielefeld, Semifinale 1

3. Juli : Tayac (F), Semifinale 2

15. August : Leamington Spa (GB), Finale