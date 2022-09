Roden (NL): Zach Wajtknecht zum zweiten Mal GP-Sieger 25.09.2022 - 19:18 Von Rudi Hagen

© Hagen Zach Wajtknecht gewann auch den GP in Roden und wurde Vize-Weltmeister auf der Langbahn

Der Brite Zach Wajknecht gewann in Roden nach seinem Sieg in Vechta seinen zweiten GP in Folge. Weltmeister Mathieu Tresarrieu wurde Zweiter vor Romano Hummel und Lukas Fienhage.