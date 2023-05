Smolinski will nicht wieder Vizeweltmeister werden

Martin Smolinski (84) will es wieder ganz nach oben schaffen

Am Vatertag, 18. Mai, beginnt im südpfälzischen Herxheim die Langbahn-Weltmeisterschaft 2023. Ex-Champion Martin Smolinski hofft, dass er an frühere Glanztaten anknüpfen kann.

Nach seiner Hüftoperation verpasste Martin Smolinski die gesamte WM-Saison 2022 auf der Langbahn und geht umso motivierter in den anstehenden Grand Prix, der am Donnerstag in Herxheim Auftakt hat und für den er eine permanente Wildcard erhielt.

Das sportliche Ziel von Smolinski, dem Champion von 2018, ist eindeutig: «Ich will wieder Weltmeister werden, nach zwei Vizetiteln bei meinen letzten beiden Teilnahmen. Dazu müssen wir konstant ins Tagesfinale fahren und auch den ein oder anderen Sieg holen, da wir unsere WM-Punkte platzierungsabhängig erhalten. Somit heißt es zunächst erstmal ins Finale fahren und dann auf Sieg gehen. Ich freue mich auf die WM-Saison 2023 und viele interessante Rennen, die im Kalender stehen.»

Erfreulicherweise bietet sich in diesem Jahr die Möglichkeit, die Rennen zur Langbahn-Weltmeisterschaft im Livestream zu verfolgen. Infos zu den Abonnements und den einzelnen Live- und On-Demand-Angeboten gibt es unter www.tapesup.tv/

Startliste Langbahn-GP Herxheim:

79 Jacob Bukhave (DK)

666 Romano Hummel (NL)

84 Martin Smolinski (D)

333 Kenneth Kruse Hansen (DK)

86 Hynek Stichauer (CZ)

104 Gaétan Stella (F)

109 Zach Wajtknecht (GB)

15 Daniel Spiller (D)

115 Theo Pijper (NL)

125 Lukas Fienhage (D)

444 Josef Franc (CZ)

42 Stephan Katt (D)

31 Max Dilger (D)

37 Chris Harris (GB)

54 Mika Meijer (NL)

R1 16 Jörg Tebbe (D)

R2 17 Mario Niedermaier (D)

Kalender Langbahn-GP 2023:

18. Mai Herxheim (D)

17. Juni Ostrowo (PL)

13. Juli Marmande (F)

20. August Scheeßel (D)

2. September Morizes (F)

17. September Mühldorf (D)