Drama: Max Dilger kann beim Ostrowo-GP nicht starten

Max Dilger muss in Ostrowo passen

Pech für Max Dilger. Der Lahrer wurde ärztlicherseits nach einer Untersuchung seiner lädierten Hüfte für nicht fit für den Langbahn-GP in Ostrowo erklärt. Für ihn rückt der Niederländer Dave Meijerink ins Feld.

Bei einem Trainingssturz in Polen hatte sich Max Dilger im Juni vergangenen Jahres die Hüftpfanne gebrochen und den Oberschenkel ausgekugelt. Aber schon Ende Oktober kehrte der Badener aufs Motorrad zurück und schien zum Saisonstart 2023 ordentlich vorbereitet.

Beim Auftakt zur diesjährigen Langbahn-Weltmeisterschaft in Herxheim war Dilger wieder am Start, belegte am Ende Platz 12 und kassierte damit vier WM-Punkte. Doch die gesundheitlichen Probleme waren noch nicht beendet.

Es hatten sich Knochenauswüchse am operierten Hüftgelenk gebildet, die die Beweglichkeit in Dilgers Hüfte bei unterschiedlichen Belastungen immer mehr einschränkten. Eine neuerliche Operation musste durchgeführt werden.

Es schien, dass die OP erfolgreich war, aber am vergangenen Freitag, kurz vor dem nächsten Grand Prix in Ostrowo, musste sich Max Dilger noch einmal in ärztliche Untersuchung begeben. Das Ergebnis war ernüchternd.

Dilger: «Nach der Operation lief alles genau nach Plan. Dem Comeback beim Langbahn-Gp in Ostrow stand nichts mehr im Wege und wir hatten alles vorbereitet. Leider gab es einen herben Rückschlag. Ich musste heute morgen nochmals zum Doc. Dort wurde ein Gelenkerguss in der Hüfte diagnostiziert. Durch die Flüssigkeit im Gelenk ist meine Bewegung extrem limitiert und es macht leider ein Fahren unmöglich.»

Für Max Dilger rückt heute Abend (19 Uhr) der Niederländer Dave Meijerink ins GP-Feld von Ostrowo nach.