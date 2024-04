Herxheim: Erik Riss erhält Wildcard für WM-Auftakt

Das Line-Up für den Auftakt-GP der Langbahn-Weltmeisterschaft steht. Beim WM-Auftakt im Herxheimer Waldstadion wird Erik Riss das Feld mit einer Wildcard ergänzen. Max Dilger und Daniel Spiller sind Reservisten.

Wie im Vorjahr werden die ersten Punkte in der Langbahn-Weltmeisterschaft am Vatertag in Herxheim vergeben, ehe es dann erst im Juli mit dem zweiten Grand Prix in Frankreich in Marmande weiter gehen wird. Für Martin Smolinski wird es als Weltmeister des Jahres 2023 darum gehen, den Grundstein für die Titelverteidigung zu legen. Auch Lukas Fienhage und Michael Härtel wollen in Herxheim mit einem guten Resultat starten.

Mit der Veranstalter-Wildcard wird zudem Erik Riss das starke deutsche Aufgebot im ersten Langbahn-GP der Saison 2024 abrunden. Der 28-Jährige will als Clubfahrer der Motorsportvereinigung Herxheim, für die auch schon sein Vater Gerd Riss fuhr, weiter zeigen, dass er auf der Langbahn noch ehrgeizige Ziele verfolgt und zurück in die WM gehört. Als Bahnreserven wurden Max Dilger als erster Reservist und der letztjährige Wildcardfahrer Daniel Spiller als zweite Reserve nominiert.

Die WM-Teilnehmer werden in Herxheim am 8. Mai um 16.30 Uhr auf der Herxheimer Bahn trainieren. An Himmelfahrt wird der GP nach der Fahrerpräsentation um 13 Uhr mit dem ersten Rennlauf um 13.30 Uhr gestartet. Nach dem Auftakt in Herxheim werden am 18. August in Scheeßel und am 14. September in Vechta noch zwei weitere Finalrennen in Deutschland ausgetragen. Der Weltmeister 2024 wird dann am 22. September im fünften GP im niederländischen Roden gekürt.

Line-Up Langbahn-GP 1 in Herxheim:

Jacob Bukhave (DK)

Josef Franc (CZ)

Jordan Dubernard (FRA)

Dave Meijerink (NL)

Andrew Appleton (GB)

Zach Wajtknecht (GB)

Lukas Fienhage (D)

Chris Harris (GB)

Tero Aarnio (FIN)

Erik Riss (D)

Kenneth Kruse Hansen (DK)

Hynek Stichauer (CZ)

Michael Härtel (D)

Martin Smolinski (D)

Romano Hummel (NL)

Res.: Max Dilger (D)

Res.: Daniel Spiller (D)