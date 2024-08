Scheeßel: Deutsches Trio im Finale - Smolinski siegt

Martin Smolinski gewinnt den Langbahn-GP in Scheeßel und hat somit vor den letzten beiden Finalrennen die Führung in der WM übernommen. Lukas Fienhage (3.) und Stephan Katt (5.) waren starke deutsche Fahrer.

Lukas Fienhage, Martin Smolinski und Zach Wajtknecht waren punktgleich vor dem Langbahn-GP im niedersächsischen Scheeßel. Bereits vor dem Rennen klar, dass ein Mann aus diesem Trio die Führung in der Weltmeisterschaft übernehmen wird.

Das Führungstrio legte dementsprechend ordentlich los. Nach den ersten beiden Durchgängen hatten sich die drei Führenden mit dem Briten Chris Harris mit sieben Punkten hinter dem bis dahin ungeschlagenen Romano Hummel (NL) einsortiert. Hummel baute dann im Rennverlauf etwas ab.

Vor allem Wajtknecht und Smolinski blieben mit Laufsiegen in den nächsten beiden Durchgängen auf Finalkurs. Fienhage war bereits im zehnten Lauf hinter Smolinski und Stephan Katt nur Dritter geworden und verlor weitere Punkte, als er im 14. Lauf ausgangs der Startkurve an dritter Stelle liegend zu Boden ging.

Während Wajtknecht und Smolinski mit Harris auf direktem Wege ins Finale einzogen, musste Fienhage den Umweg über den Hoffnungslauf nehmen, in dem er auf Wildcardfahrer Katt, den Finnen Tero Aarnio sowie die beiden Niederländer Hummel und Mika Meijer traf. Vom Start weg war Fienhage in diesem Extralauf um die beiden letzten Finalplätze auf Zack und konnte mit einem Laufsieg vor Katt den Finaleinzug sichern, während der Renntag für Hummel, Aarnio und Meijer beendet war.

Im Finale eines sehenswerten Langbahn-GP nutzte «Smoli» vom Start weg die innere Linie und zog in der ersten Kurve ganz innen in Führung und gab diese nicht mehr her. Hinter dem Bayern sortierten sich Harris und Fienhage ein, die das Rennen auf dem Eichenring auf den Plätzen zwei und drei beendeten.

Mit dem Sieg in Scheeßel übernimmt Martin Smolinski vor dem nächsten Finalrennen Mitte September in Vechta nun die alleinige Führung in der Langbahn-WM. Da sich Chris Harris noch vor Lukas Fienhage und Zach Wajtknecht platzieren konnte, liegt der Olchinger nun mit vier Punkten vor Fienhage in Front.

Ergebnisse Langbahn WM Finale 3, Scheeßel (D):

1. Martin Smolinski (D), 21 WM-Punkte/ 19 Vorlaufpunkte

2. Chris Harris (GB), 19/18

3. Lukas Fienhage (D), 17/13

4. Zach Wajtknecht (GB), 15/18

5. Stephan Katt (D), 13/11

6. Romano Hummel (NL), 11/12

7. Tero Aarnio (FIN), 10/10

8. Mika Meijer (NL), 9/10

9. Kenneth Kruse Hansen (DK), 8/8

10. Hynek Stichauer (CZ), 7/7

11. Andrew Appleton (GB), 5/6

12. Jacob Bukhave (DK), 4/6

13. Jordan Dubernard (F), 3/5

14. Mathias Tresarrieu (F), 2/4

15. Henri Ahlbom (FIN), 1/2

16. Daniel Spiller (D), 0/1

17. Fabian Wachs (D), 0/0

Stand nach drei von fünf Finalrennen:

1. Martin Smolinski (D), 59 WM-Punkte

2. Lukas Fienhage (D), 55

3. Zach Wajtknecht (GB), 53

4. Chris Harris (GB), 49

5. Romano Hummel (NL), 26

6. Dave Meijerink (NL), 24

7. Mika Meijer (NL), 20

8. Kenneth Kruse Hansen (DK), 18

9. Andrew Appleton (GB), 17

10. Jordan Dubernard (F), 16

11. Stephan Katt (D), 13

12. Erik Riss (D), 13

13. Hynek Stichauer (CZ), 13

14. Tero Aarnio (FIN), 12

15. Mathias Tresarrieu (F), 12

16. Jacob Bukhave (DK), 11

17. Steven Goret (F), 9

18. Michael Härtel (D), 8

19. Henri Ahlbom (FIN), 7