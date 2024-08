Stephan Katt: «Fühle mich wieder vollkommen frei» 13.08.2024 - 15:39 Von Rudi Hagen

© Hagen Stephan Katt (vorn) überzeugte in Rastede mit einer starken Leistung

Stephan Katt fuhr am vergangenen Sonntag beim Grasbahnrennen in Rastede auf Platz 2. Das war sein zehntes Rennen in dieser Saison, fünfmal stand er auf dem Treppchen, in Zweibrücken stand ein Sieg zu Buche.