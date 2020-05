Dominique Aegerter betritt am Sonntag Neuland

Für Intact-GP-Fahrer Dominique Aegerter ist 2020 nicht nur der MotoE-Weltcup neu, der 29-jährige Schweizer wird am Sonntag ab 15 Uhr auch sein erstes virtuelles Rennen bestreiten.

Dominique Aegerter fuhr bisher erst einen Test auf seinem neuen Gefährt, der Energica Ego Corsa-Maschine in den Farben des Dynavolt Intact GP Teams. Am Sonntag wird sich der Schweizer erstmals mit seinen MotoE-Kollegen messen, wenn auch nur in virtueller Form. Als erfahrener Rennfahrer kennt er Misano wie seine Westentasche. Mit der PlayStation hat er zu Hause eifrig seine Fingerfertigkeiten an der Konsole geübt und ist gespannt auf das Fünf-Runden-Spektakel.

«Ich freue mich natürlich auf das Rennen am Sonntag, wobei es logischerweise nicht ganz das Gleiche ist, als wenn wir normal auf der Strecke fahren würden», meinte der 29-jährige Rohrbacher. «Ich selbst habe nie eine PlayStation besessen, konnte jetzt aber bei meinem Bruder ein bisschen trainieren und habe da mittlerweile auch schon einige Stunden investiert, um besser zu werden.»

«Misano ist eine Strecke, die mir sehr liegt. Es ist echt lustig, dort auf der PlayStation zu fahren. Ich konnte mich auch immer wieder etwas steigern», verriet Aegerter nach seinen Trainingseinheiten mit dem neuen MotoGP20-Videospiel. «Die Strecke und das ganze Drumherum ist genau wie in Echt. Es ist wirklich cool zu sehen, wie präzise das Game entwickelt ist, die Grafiken sind wirklich beeindruckend. Ich muss allerdings gestehen, dass sich meine Begabung mit dem Handling der vielen Knöpfe eher in Grenzen hält. Ich beobachte meine Konkurrenten natürlich und sehe, dass sie bessere Zeiten fahren, aber ich werde im Rennen alles geben und versuche ein gutes Ergebnis für das MotoE-Intact GP-Team zu erringen.»

Der virtuelle Rennsonntag beginnt um 15 Uhr, die Fans haben wieder verschiedene Möglichkeiten, um live dabei zu sein: Facebook, YouTube, Twitter und die ServusTV-Website.

MotoGP-Startliste für den 17. Mai

Repsol Honda: Marc Márquez, Alex Márquez

Ducati: Michele Pirro

Yamaha: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

MotoE-Startliste für den 17. Mai

Trentino Gresini MotoE: Matteo Ferrari

Avintia Esponsorama Racing: Eric Granado

EG 0,0 Marc VDS: Mike Di Meglio

LCR E-Team: Xavier Simeon

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

Intact GP: Dominique Aegerter

Tech 3 E-Racing: Lukas Tulovic

Join Contract Pons 40: Jordi Torres

Openbank Aspar Team: Alejandro Medina