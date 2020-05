Marc Márquez: Bessere Vorbereitung auf virtuellen GP

Am Sonntag tragen elf GP-Stars die vierte Runde der virtuellen MotoGP-Wettkämpfe auf dem Rundkurs von Misano aus. Champion Marc Márquez will es aufs Podest schaffen, deshalb hat er sein Training ausgebaut.

In den bisherigen drei virtuellen Rennen, die von den MotoGP-Verantwortlichen veranstaltet wurden, konnte das Repsol-Honda-Duo Marc und Alex Márquez konstant gute Leistungen einfahren: Der jüngere der beiden Brüder konnte bereits einen Sieg und zwei weitere Podestplätze verbuchen, der Champion schaffte es in allen drei virtuellen Kräftemessen immerhin in die Top-5.

Doch damit will sich der 82-fache GP-Sieger natürlich nicht begnügen. Deshalb hat er sich besonders gut auf die vierte Hatz vorbereitet, die am Sonntag, 15 Uhr MESZ, auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli über die Bühne gehen soll. «Ich habe etwas mehr trainiert als vor den letzten Rennen. Da das neue MotoGP20-Spiel erst kürzlich auf den Markt gekommen ist, sollte ich sehr viel näher an der Spitze sein, denn wir alle haben etwa zur gleichen Zeit damit begonnen, es zu spielen.»

«Bisher war es ein grosses Vergnügen und ich hatte mehr Spass als bei einem richtigen Rennen, denn alles ist sehr viel entspannter als im Paddock. Deshalb können wir alle auch rumscherzen. Mal schauen, was in Misano passieren wird, als ich das letzte Mal da war, hatte ich ein grossartiges Duell mit Fabio Quartararo», erinnert sich der 27-Jährige.

Sein Bruder Alex erklärt mit Blick auf den anstehenden Fight: «Im echten Leben war Misano nicht immer eine meiner Lieblingsstrecken, aber ich denke trotzdem, dass es ein gutes Rennen wird, denn man kann bei der Linienwahl kreativ sein und es gibt etwas mehr Chancen, Stürze in der ersten Kurve zu vermeiden. Natürlich will ich wieder gewinnen, in Jerez war ich nach nah dran und ich denke, ohne den Crash beim Start hätte ich gute Chancen gehabt. Aber was auch immer passieren wird, es wird sicherlich eine gute Show für alle Fans.»