Stefan Bradl auf ServusTV: MotoGP-Kalender im Fokus

In der ServusTV-Show «Best of MotoGP», die am Sonntag ab 14 Uhr ausgestrahlt wird, spricht Honda-Testfahrer Stefan Bradl über die Lage im Weltmeisterteam und die Spekulationen um den neuen WM-Kalender.

Der neue WM-Kalender nimmt allmählich Gestalt an und Dorna-Chef Carmelo Ezpeleta hat angekündigt, dass dieser bis Anfang Juni wohl feststehen werde. Bereits jetzt ist jedoch durchgesickert, dass Spanien Hauptschauplatz für die WM-Läufe sein soll. Nicht weniger als sieben GP-Wochenenden sollen auf der iberischen Halbinsel über die Bühne gehen.

Für Jerez, Aragón und Valencia sind jeweils zwei WM-Runden geplant, in Barcelona soll ein weiteres GP-Wochenende stattfinden. Auch Brünn (ein Rennen), Spielberg und Misano (jeweils zwei WM-Läufe) stehen auf dem verkürzten WM-Programm, sodass die zehn MotoGP-Veranstaltungen in nur vier Ländern über die Bühne gehen.

In der ServusTV-Sendung «Best of MotoGP» geht Honda-Testfahrer Stefan Bradl den neuesten Spekulationen um den WM-Kalender nach und berichtet auch über die Lage im Weltmeisterteam. Zudem beleuchtet der ServusTV-Experte mit Moderator Christian Brugger die Faszination Assen, denn die Kathedrale des Motorsports steht auch im Fokus der Sendung.

Konkret geht es um den Assen-GP von 2018, der als Jahrhundertrennen in die Geschichtsbücher der Motorrad-WM einging. Das packende Rennen mit beinharten Positionskämpfen, atemberaubenden Überholmanövern und phasenweise neun Fahrern in der Führungsgruppe gilt als das vielleicht spektakulärste der MotoGP-Historie. Am Ende war der Zeitabstand der Top-15 der zweitengste in einem WM-Rennen.

Und wer dann noch nicht genug Rennaction gesehen hat, kann sich ab 15 Uhr das virtuelle Misano-Rennen live auf der ServusTV-Website anschauen. Elf Piloten der Königsklasse, darunter Weltmeister Marc Márquez und MotoGP-Ikone Valentino Rossi, messen sich im Videospiel «MotoGP20» über neun Runden auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Erstmals gibt es auch ein virtuelles Rennen der MotoE-Stars zu sehen – mit Dominique Aegerter und Lukas Tulovic.