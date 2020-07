MotoE-Weltcup in Jerez: Schon wieder ein Feuer

Schon am 14. März 2019 brannte der MotoE-Paddock in Jerez lichterloh

Schon am 14. März 2019 brannte in Jerez das ganze MotoE-Zelt samt 22 Motorrädern nieder. Auch gestern um 23.20 wurde ein Brand im MotoE-Paddock gemeldet.

Gestern fanden erstmals seit dem 12. März in Jerez zwei Trainings-Sessions für die Teilnehmer des MotoE-eweltcups statt. Domi Aegerter aus dem Intact-Team sorgzte für die Bestzeit. Um ca. 23.20 Uhr meldetet die Spätheimklehtrer aus dem Fahrerlager einen Brand beim Moto-E-paddock, das sich seit der Katastrophe vom März 2019 in sicherer Entfernung vom GP-Fahrerlager befindet. Wie groß der entstandene Schaden ist, kann jetzt noch nicht beurteilt werden.

Im vorletzten März sind die 20 Energica Ego Corsa-Maschinen für den MotoE-Weltcup in Jerez nach den ersten drei Testtagen abgebrannt. Die Rennserie konnte damals nicht beim Jerez-GP im Mai, sondern erst im Juli beim Sachsenring-GP im Juni beginnen. Da die Maschinen ncht versichert waren, entbrannte wegen des Schadens von 1,5 Millionen Euro ein Gerichtsstreit zwischen Promoter Dorna und Sponsor und Stromlieferant Enel.

Der zweite Test in Jerez für den neuen «FIM Enel MotoE World Cup» sollte letztes Jahr von 13. bis 15. März dauern. Doch in der Nacht zum Donnerstag (14. März) um 00.15 Uhr brach nach dem ersten Testtag bei einem Prototyp einer Juice Roll im neuen MotoE-Paddock-Zelt ein Brand aus. Als «Juice Roll» bezeichnet Seriensponsor Enel jene Geräte, die als «fast charger» dienen und die auch Energie speichern können. Es handelte sich also um eine mobile Ladestation, die auch Akkumulatoren enthält.

Das Feuer legte das gesamte MotoE-Material in Schutt und Asche, während an den Ladestationen eine Batterie nach der anderen geladen wurde. Am nächsten Morgen war von den 18 Einsatzmaschinen der Teams und den beiden Ersatz-Motorräder nichts mehr übrig. Auch die gesamte Boxenausrüstung der zwölf Teams wurde ein Raub der Flammen. Der Schaden betrug mehr als 1,5 Millionen Euro.

Den 12 Teams und 18 Fahrern war am Morgen des 15. März auf dem ersten Blick klar: Die neue Rennserie konnte auf keinen Fall im Rahmen des Jerez-GP am 5. Mai beginnen. Tatsächlich wurde der Auftakt sofort nach dem Feuer vom Kalender gestrichen. Auch Le Mans fiel aus, während bei Energica in Italien fieberhaft am Aufbau neuer Einheits-Motorräder gearbeitet wurde.

Die ganze Serie wurde von den GP-Haudegen belächelt, weil die 260 km schweren Bikes beim Jerez-Test am 12. März 2019 mit eriner Stromladung nur sechs Runden schafften, also war nach 26,5 km die Ladung der ca. 100 kg schweren Elektro-Antriebe aufgebraucht.

Und am Fretag beim Österreich-GP 2019 flog eine Ladestation samt dem Motorrad von Niki Tuuli in die Luft.