Aegerter und Tulovic in Le Mans: Sorgen und Schmerzen

Dominique Aegerter liegt im MotoE-Weltcup vier Punkte hinter Matteo Ferrari. Doch im Freitag-Training kam er nur auf Platz 10. Lukas Tulovic wird wohl zusammenpacken – zu starke Schmerzen.

Dominique Aegerter fuhr am Freitag in Le Mans zum ersten Mal mit seiner Energica im Nassen. „Es ist anders mit dem Elektromotor im Nassen als mit der Moto2-Maschine“, erzählte er nach dem ersten Trainingstag in Frankreich. „Sowieso kannte ich die Strecke mit dem MotoE-Bike noch nicht, aber wir sind viele Runden gefahren und am Schluss habe ich mich sehr wohl gefühlt.“

Am Nachmittag war die Strecke trocken, jedoch hat sich Aegerter im Timing verkalkuliert. «Wir sind zu früh rausgefahren, da war die Strecke an manchen Stellen noch feucht“, gab er zu. „Meine Kollegen sind später raus und haben wohl ein wenig mit den Reifen gepokert. Trotzdem waren wir ganz vorne, als ich in die Box zurückgekehrt bin. Das ist ein gutes Zeichen.»

Der Schweizer ist am Vor- und am Nachmittag jeweils neun Runden gefahren und konnte dabei Daten sammeln, die ihm und seinem Team für die Weiterentwicklung des MotoE-Bikes helfen.

Am Samstag gib es eine Superpole-Runde für das Qualifying der MotoE und dann das erste Rennen über sieben Runden. Am Sonntag findet noch einmal ein 7-Runden-Rennen statt. Aegerter weiß bereits, wohin er möchte: «Wir wollen an der Spitze sein und dafür werde ich alles geben.»

Lukas Tulovic (rechts dritter Mittelhandknochen in Misano gebrochen) fuhr im FP1 die zwölftbeste Zeit. Im FP2 klagte er über stark Scherzen, er kam über den letzten Rang nicht hinaus.

Tulovoic: «In der Früh war das Gefühl recht gut. wir fuhren das FP1 bei gemischten Verhältnissen. Ich war erstmals mit Michelin-Regenreifen unterwegs. Für das trockene FP1 habe ich mehr Schmerztabletten genommen, Aber die Schmerzen waren trotzdem ziemlich arg.» Deshalb bin ich enttäuscht. Jetzt rede ich mit den Ärzten und dem Team. Dann werden wir eine Entscheidung für den Rest des Wochenendes treffen.»

Ergebnis FP2, MotoE Le Mans, 9.10.

1. Di Meglio, 1:44,141

2. De Angelis, + 0,041 sec

3. Casadei, + 0,295

4. Siméon, + 0,330

5. Ferrari, + 0,379

6. Canepa, + 0,390

7. Hook, + 0,489

8. Torres, + 0,644

9. Tuuli, + 0,729

10. Aegerter, + 1,110

Ferner:

18. Tulovic, + 2,750

MotoE-Weltcup-Stand nach 5 von 7 Rennen:

1. Ferrari, 86 Punkte. 2. Aegerter, 82. 3. Torres, 79. 4. Casadei, 71. 5. Granado, 43. 6. Canepa, 42. Ferner: 10. Tulovic, 28.