Lukas Tulovic: Noch eine Operation notwendig?

Seit seinem Sturz hat Lukas Tulovic etliche Arztbesuche und Physiotherapie-Einheiten hinter sich gebracht. In Le Mans will er beim MotoE-Saisonfinale wieder im Sattel sitzen, allerdings plagen ihn immer noch Schmerzen.

Lukas Tulovic befindet sich nach seinem Highsider in der ersten Runde beim MotoE-Weltcup-Rennen in Misano auf dem Weg der Besserung. Gut geht es dem 20-Jährigen nach der Operation an der Hand am 29. September aber auch heute noch nicht.

«Ich habe nach dem Unfall alle Hebel in Bewegung gesetzt, um so schnell wie möglich einen OP-Termin zu bekommen. In Ulm habe ich dann eine Platte in die Mittelhand bekommen, um den Knochen zu stabilisieren. Das hat einwandfrei funktioniert», erklärt Tulovic. Allerdings bereitet nicht nur die Hand Probleme. «Der Unfall ist jetzt 16 Tage her und der Fuß schmerzt immer noch sehr. Er heilt nicht aus. Ich war im MRT in Wiesbaden und dabei wurden viele kleinere Verletzungen festgestellt. Unter anderem auch ein Band, das instabil ist.»

Wie soll es weitergehen? Der Tech3-E-Racing-Pilot möchte in Le Mans beim Saisonfinale starten. Es könnte aber sein, dass anschließend noch ein weiterer Eingriff bevorsteht, um eine Stellschraube zur Stabilisierung einzusetzen. Tulovic: «Ich hoffe, dass die OP nicht notwendig ist. Ich denke, fahren geht ganz gut. Das Training ist aber eher schwierig und ich habe noch Flüssigkeit in der geschwollenen Hand. Da stehen noch Physio-Termine auf dem Programm. Ich bin gespannt, wie es wird.»

Im Gesamtklassement liegt er mit 28 Punkten auf dem elften Platz. Inwieweit er beim Doppelrennen in Frankreich noch einmal eine Aufholjagd starten kann, hängt auch mit seinem Schmerzempfinden zusammen. «Ich werde es versuchen und bin guter Dinge», sagt Tulovic.