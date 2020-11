MotoE-Weltcup: Provisorischer Kalender für 2021

Nachdem am Freitag schon der provisorische Kalender für die MotoGP-Saison 2021 veröffentlicht wurde, folgt nun der Terminkalender für den MotoE-Weltcup, der im kommenden Jahr sechs Stationen umfassen wird.

In der MotoE-Premierensaison 2019 waren es noch vier Events, 2020 gab es für Domi Aegerter, Lukas Tulovic und Co. fünf Stationen und 2021 wird der Kalender laut aktuellem Plan weiter ausgebaut: Es bleibt zwar bei sieben Rennen, die sollen aber an sechs Rennwochenenden stattfinden.

Der Saisonauftakt ist in Jerez am 2. Mai angesetzt, zum Abschluss gibt es einen «Double header» in Misano am 18. und 19. September. Dazwischen gehen die Energica-Ego-Corsa-Bikes in Le Mans, Catalunya, Assen und auf dem Red Bull Ring von Spielberg auf die Strecke.

Allerdings gilt auch für den MotoE-Kalender: Alle Daten und Termine sind mit Vorbehalt zu genießen, weil sie von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den entsprechenden Entscheidungen der jeweiligen Behörden abhängig sind.

Der provisorische MotoE-Kalender 2021:

02. Mai Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

06. Juni: Barcelona/E

27. Juni Assen/NL

15. August: Red Bull Ring/A

18. September: Misano/I

19. September: Misano/I