Provisorischer WM-Kalender 2021 mit 20 Grand Prix

Der provisorische WM-Kalender 2021, der von Dorna und FIM soeben veröffentlicht wurde, orientiert sich nach der Corona-Saison 2020 wieder an den gewohnten Terminen. Hinter dem Brünn-GP steht noch ein großes Fragezeichen.

WM-Promoter Dorna und Motorsportweltverband FIM gaben am Freitag den provisorischen Kalender für die Motorrad-WM 2021 bekannt. «Wir versuchen, zur Normalität zurückzukehren. Wir haben mit den Veranstaltern gesprochen und den normalen Kalender definiert, weil es wichtig ist, diese Daten vorzumerken und genau zu wissen, an welchen Tagen die Grand Prix abgehalten werden», erklärte Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta. «Wir hoffen, wir können es so umsetzen. Aber natürlich gibt es noch viele Unbekannte.»

Alle Daten und Termine sind natürlich mit Vorbehalt zu genießen, weil sie von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den entsprechenden Entscheidungen der jeweiligen Behörden abhängig sind. Gleiches gilt für die Möglichkeit, im kommenden Jahr wieder regelmäßig Fans auf den Tribünen zu sehen.

Wie von Ezpeleta angekündigt, stehen drei Ausweich-Strecken bereit, falls ein geplanter Grand Prix abgesagt werden muss.

Ein Tschechien-GP fehlt dagegen im Kalender noch. Denn seit Jahren gibt es Probleme mit den Veranstaltern «Spolek pro pořádání Grand Prix». In der Firma Spolek vereinigen sich die tschechischen Regierung in Prag, die Region Südmähren und die Stadtregierung von Brünn, die sich die Kosten für den WM-Lauf teilen.



Für 2021 ist bisher kein neuer Vertrag zustande gekommen. Deshalb ließ die Dorna den Austragungsort des GP am 8. August, der für Brünn vorgesehen ist, vorläufig offen. So wird der Druck auf den Veranstalter erhöht, endlich eine neue langfristige Vereinbarung mit WM-Promoter Dorna Sports zu unterschreiben und die geforderten Arbeiten an der Strecke durchzuführen. Die Bedingung: Nur falls der Asphalt erneuert wird, macht die Motorrad-WM auch in Zukunft dort Halt.

Der provisorische Kalender 2021:

28. März: Doha/Q*

11. April: Las Termas/RA

18. April: Austin/USA

02. Mai Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

11. Juli: KymiRing/F**

TBD (noch zu definieren)

15. August: Red Bull Ring/A

19. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Motegi/J

10. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Phillip Island/AUS

31. Oktober: Sepang/MAL

14. November: Valencia/E



Ausweich-Strecken:

Portimão (Portugal)

Mandalika International Street Circuit (Indonesien)

Igora Drive Circuit (Russland)



*Nachtrennen

**Homologation der Strecke steht noch aus

Die geplanten Pre-Season-Tests:

MotoGP-Klasse

Shakedown-Test in Sepang: 14. bis 16. Februar

Sepang-Test: 19. bis 21. Februar

Katar-Test: 10. bis 12. März

Moto2- und Moto3-Klasse

Jerez-Test: 16. bis 18. März