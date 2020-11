Neuer Managementvertrag für Lukas Tulovic

Lukas Tulovic (20) wird sich doch nicht eigenverantwortlich managen, sondern mit der O1NE.Sport GmbH zusammenarbeiten. Angestrebt wird auch für 2021 das Doppelprogramm aus MotoE-Weltcup und Moto2-EM.

Erst vor einer Woche verkündete der deutsche Unternehmensberater Peter Bales, Inhaber der Agentur «pb motorsport», offiziell das Ende der Zusammenarbeit mit Lukas Tulovic. Nun gab die Management- und Sportmarketingagentur O1NE.Sport GmbH gab bekannt, dass der MotoE- und Moto2-EM-Pilot Teil ihres Teams wird.

«Wir sind sehr stolz darauf, einen hochklassigen Motorsportler wie Lukas Tulovic als neuen O1NE.Sport-Athleten vorstellen zu dürfen», verkündete O1NE.Sport-Gründer Daniel Todorovic. «Lukas ist nicht nur ein herausragender und hochtalentierter Rennfahrer, sondern passt auch menschlich sehr gut in unser Team. Wir freuen uns über sein Vertrauen und auf den gemeinsamen Weg, den wir nun einschlagen werden.»

Der 20-Jährige aus Eberbach betonte seinerseits: «Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit O1NE.Sport und die Unterstützung, die sie mir vor allem im Vermarktungsbereich geben können. Sie bieten mir das perfekte Package. Ich denke, dass wir für meine Karriere noch an ein paar Schrauben drehen und so mein volles Potenzial ausschöpfen können. Ich blicke nun sehr optimistisch in die Zukunft», ergänzte Tulovic.

2020 bestritt der Deutsche neben der Moto2-Europameisterschaft mit Kiefer Racing auch den MotoE-Weltcup für Tech3. «Für das nächste Jahr planen wir einen echten Großangriff in beiden Wettbewerben. Ich bin sicher, dass Lukas den deutschen Motorsportfans noch sehr viel Freude bereiten wird», kündigte Todorovic an.