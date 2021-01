Terminkollision: MotoE-Weltcup muss Federn lassen

Nach dem Rückzug von Marc VDS aus dem MotoE-Weltcup bestätigt nun das LCR-E-Team, dass Niccolò Canepa und Xavier Siméon 2021 nicht mehr in der elektrischen Rennserie am Start stehen werden.

Der MotoE-Weltcup ist mit seinen sieben geplanten Rennläufen an sechs Rennwochenenden keine Vollbeschäftigung für die Fahrer. Das weiß auch Dominique Aegerter («Da verlernt man das Rennen fahren»), der trotz einer Terminkollision 2021 seine erste Saison in der Supersport-WM absolvieren wird.



Bei seinen letztjährigen MotoE-Kollegen, die gleichzeitig in der Langstrecken-WM unterwegs sind, fiel die Entscheidung aufgrund der Überschneidungen drastischer aus: Sie verzichten (wie von SPEEDWEEK.com angekündigt) auf die Elektro-Serie, weil die Finalläufe in Misano am 18. und 19. September mit dem Langstreckenklassiker Bol d’Or in Le Castellet zusammenfallen.



Das Marc-VDS-Team kündigte deshalb gestern sogar an, sich ganz aus dem Weltcup zurückzuziehen, weil kein passender Nachfolger für Mike di Meglio gefunden wurde.

Am heutigen Freitag teilte nun LCR über die sozialen Netzwerke offiziell mit, dass das hauseigne E-Team künftig ohne Niccolò Canepa und Xavier Siméon auskommen muss. «Wir möchten beiden für ihre harte Arbeit im vergangenen Jahr danken und wünschen ihnen das Beste. Wir werden sie vermissen», hieß es zum Abschied. «LCR wird die neuen LCR-E-Team-Fahrer sehr bald bekanntgeben.»



Canepa betonte, es sei das Ende einer großartigen Geschichte. «Leider kann ich in diesem Jahr nicht am MotoE-Weltcup teilnehmen, weil es eine Terminüberschneidung zwischen den zwei Meisterschaften gibt. Wir haben alles versucht, um ein drittes Jahr mit dem LCR-E-Team weiterzumachen, aber leider gab es keine Lösung. Vielen Dank an das Team für die großartige Arbeit in diesen Jahren, ich wünsche euch allen das Beste für die nächste Saison. Jetzt an die Arbeit und Fokus auf die Langstrecken-WM», ergänzte der YART-Fahrer.



Siméon äußerte sich ebenfalls: «Aus mehreren Gründen werde ich in diesem Jahr nicht im MotoE-Weltcup dabei sein. Ich möchte dem LCR Team und dem Boss Lucio Cecchinello danken, denn er ist einer der besten Teammanager, die ich je hatte. Er weiß, wie es ist, Rennen zu fahren. Ich werde diesen Wettbewerb, dieses Team und meinen Teamkollegen Niccolò Canepa vermissen, mit dem ich großartige Momente geteilt habe. Danke an alle, die an dieses Projekt glauben, und viel Glück für die Zukunft.»

Kalender MotoE 2021:

02. Mai Jerez/Spanien

16. Mai. Le Mans/Frankreich

06. Juni: Barcelona/Spanien

27. Juni Assen/Niederlande

15. August: Red Bull Ring/Österreich

18. September: Misano/Italien

19. September: Misano/Italien