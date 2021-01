Dominique Aegerter (IntactGP): Training in Magglingen

Dominique Aegerter passte seinen Look an

Dominique Aegerter, Dritter des MotoE-Weltcups 2020, wird in der kommenden Saison in zwei Serien antreten. Die Winterpause nutzt der Schweizer auch für einen Abstecher ins Kompetenzzentrum der Armee.

In seinem Debütjahr im MotoE-Weltcup landete Dominique Aegerter nach zwei Siegen und zwei weiteren Podestplätzen auf dem dritten Gesamtrang. 2021 nimmt er auf der Energica Ego Corsa in den Farben von Dynavolt Intact GP einen neuen Anlauf.



Allerdings stehen auch 2021 nur sieben Rennen im Kalender dieser noch jungen Serie. Deshalb schaute sich der Schweizer, der 2020 vier Moto2-GP als NTS-Ersatzfahrer bestritt, nach weiteren Einsatzmöglichkeiten um und unterzeichnete einen Vertrag mit Ten Kate Yamaha für die Supersport-WM 2021.

Nach aktuellem Stand bildet der Auftakt in die Supersport-WM von 23. bis 25. April in Assen den Startschuss in Aegerters Saison. Ins Jahr startet der 30-jährige Rohrbacher aktuell im Sportzentrum der Schweizer Armee in Magglingen. «Ich mache jedes Jahr ein paar Tage Wiederholungskurse in Magglingen», bestätigte der Sportsoldat. Auf dem Programm steht dabei intensives Training im Hinblick auf die anstehenden Aufgaben.



«Ich freue mich auf 2021, das mit neuen Projekten einige neue Herausforderungen bringt, und hoffe, dass wir bald wieder zur gewohnten Normalität zurückkehren», lautete Domis Neujahrswunsch. «Ich fiebere bereits einer spannenden Saison im MotoE-Weltcup und in der Supersport-WM entgegen.»

Kalender MotoE 2021:

02. Mai Jerez/Spanien

16. Mai. Le Mans/Frankreich

06. Juni: Barcelona/Spanien

27. Juni Assen/Niederlande

15. August: Red Bull Ring/Österreich

18. September: Misano/Italien

19. September: Misano/Italien