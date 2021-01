«Two Wheels for Life»: Auktion bringt 29.765 Euro

MotoGP-Promoter Dorna gab das Ergebnis der Weihnachtsauktion für die Stiftung «Two Wheels for Life» bekannt: Rund 29.765 Euro kamen für den guten Zweck zusammen.

Im Dezember stellte Dorna die «MotoGP Stars Holiday Auction» vor, bei der bis zum 3. Januar jede Menge exklusive Exponate der Motorrad-Stars unter den Hammer gekommen sind. Damit wurden Gelder für die offizielle MotoGP-Stiftung «Two Wheels for Life» gesammelt.



Die Stiftung, die seit 1989 auf Motorrädern in Afrika unterwegs ist, um den Ärmsten Hilfe in der Not zu bieten, musste wie viele andere gemeinnützige Organisationen im Zuge der Corona-Pandemie nach alternativen Wegen suchen, um Spenden einzutreiben. Denn die meisten Grand Prix der Motorrad-WM fanden ohne Zuschauer statt, Events waren keine möglich. So fand auch erstmals in 31 Jahren kein «Day of Champions» in Silverstone statt.



Eine Versteigerung exklusiver Erinnerungsstücke (signierte Handschuhe, Knieschleifer, Stiefel und andere Ausrüstungsgegenstände) gab es trotzdem – Corona-bedingt nur eben online. Jetzt steht fest, dass die Auktion der MotoGP-Familie einen Erlös von 26.507 Pfund einbrachte (rund 29.765 Euro), der an «Two Wheels for Life» ging.