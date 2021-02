Neues Kapitel für das LCR E-Team von Cecchinello

MotoGP-Teambesitzer Lucio Cecchinello schickt 2021 zwei Klassen-Neulinge in den MotoE-Weltcup: Den 23-jährigen Spanier Miquel Pons und den 20-jährigen Italiener Kevin Zannoni.

Weil das Saisonfinale des MotoE-Weltcups 2021 in Misano zeitlich mit dem 24-h-Rennen in Le Castellet (Bol d’Or) zusammenfällt und Niccolò Canepa und Xavier Siméon der Endurance-WM den Vorrang geben, musste sich Lucio Cecchinello nach zwei neuen Fahrern für sein MotoE-Team umschauen.



Die Wahl fiel auf den Spanier Miquel Pons (23) und den Italiener Kevin Zannoni (20), die ihre Debüt-Saison auf der Energica Ego Corsa bestreiten werden.

«Zunächst möchte ich Niccolò Canepa und Xavier Siméon für ihre ausgezeichnete Arbeit danken. Es ist sehr schade, dass wir keine Lösung finden konnten, um unsere sportliche Zusammenarbeit fortzusetzen, aber ich habe Verständnis für ihr Bekenntnis zur Endurance-WM, die leider mit dem MotoE-Kalender kollidiert», schickte Cecchinello voraus.



«Jetzt beginnt für das LCR E-Team ein neues Kapitel mit Miquel Pons und Kevin Zannoni. Beide sind sehr jung, was bedeutet, dass sie weniger Erfahrung haben als einige MotoE-Konkurrenten. Ich weiß aber, dass junge Fahrer viel Energie und Motivation mitbringen. Ihr Engagement, um sich zu entwickeln, ist oft sogar noch größer. Deshalb erwarten wir eine Saison, in der wir ihnen ein bisschen Zeit geben, damit sie die Kategorie kennenlernen. Aber weil sie in den Klassen, in denen sie in der Vergangenheit gefahren sind, schon gezeigt haben, dass sie sehr konkurrenzfähig sind, glaube ich wirklich daran, dass wir in der zweiten Saisonhälfte ein paar ausgezeichnete Ergebnisse einfahren können.»

Pons beendete die Spanische Supersport-Meisterschaft 2016, 2017, 2018 und 2019 jeweils auf dem zweiten Gesamtrang, dazu hat er Erfahrung aus der Supersport-WM und der Spanischen Moto2-Meisterschaft vorzuweisen.



«Das ist eine großartige Chance für mich, ich will das Beste daraus machen», versicherte der Spanier. «Ich möchte Lucio für das entgegengebrachte Vertrauen danken, der Hernandez-Familie und Nobby Ueda, dass sie mir auf diesem Weg geholfen haben, dazu meiner Familie und allen, die mich jeden Tag unterstützen.»

Zannoni ist zweifacher Moto3-Italienmeister, er bestritt auch schon Rennen in der CEV-Repsol-Serie und vereinzelte Wildcard-Einsätze in der Moto3-WM (für TM). Von der SIC58 Squadra Corse wurde er 2019 als Ersatz für Niccolò Antonelli beim Thailand-GP aufgeboten, als 17. verpasste er damals seine ersten WM-Punkte knapp.



«Das ist ein Kindheitstraum, der wahr wird – in einer Klasse gegen Fahrer aus der ganzen Welt anzutreten», schwärmte der 20-jährige Italiener. «Ich komme von der Moto3, die MotoE ist natürlich ein ganz anders Bike, aber ich werde daran arbeiten, es zu verstehen und konkurrenzfähig zu sein», versprach Zannoni.

Testdaten MotoE-Weltcup 2021

02.-04. März: Jerez/Spanien

12.-14. April: Jerez/Spanien

Kalender MotoE-Weltcup 2021

02. Mai: Jerez/Spanien

16. Mai: Le Mans/Frankreich

06. Juni: Barcelona/Spanien

27. Juni: Assen/Niederlande

15. August: Red Bull Ring/Österreich

18. September: Misano/Italien

19. September: Misano/Italien