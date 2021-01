MotoE: Zwei dreitägige Tests vor Saisonstart 2021

Die Saison 2021 des MotoE-Weltcups soll nach aktueller Planung am 2. Mai in Jerez starten. Vorher finden auf dem Circuito de Jerez noch zwei Tests statt, die jeweils drei Tage dauern.

Nicht nur die Piloten der drei WM-Klassen dürfen vor dem Saisonstart 2021 zu Testzwecken auf die Piste, auch das Feld des MotoE-Weltcups wird die Gelegenheit bekommen, sich auf den diesjährigen Wettkampf vorzubereiten.

Geplant sind derzeit zwei dreitägige Vorsaison-Tests, die beide auf dem Circuit de Jerez über die Bühne gehen sollen. Der erste Test wird nach aktueller Planung von 2. bis 4. März stattfinden, bevor die MotoE-Fahrer im darauffolgenden Monat von 12. bis 14. April wieder auf der südspanischen Strecke ihre Runden drehen.

Der MotoE-Weltcup musste in den letzten zwei Wochen einige Verluste verkraften. Gleich mehrere Topfahrer haben sich zurückgezogen, weil die Finalläufe der rein elektrischen Rennserie am gleichen Wochenende wie das Langstreckenrennen Bol d’Or in Le Castellet stattfinden.

Das Marc-VDS-Team zog sich gleich zurück, LCR muss auf Niccolò Canepa und Xavier Siméon verzichten, bei denen die Endurance-WM Vorrang hat. Mit dabei ist hingegen der Gesamtdritte von 2020, Dominique Aegerter, der neben den MotoE-Einsätzen für das Dynavolt Intact-Team auch Rennen für Ten Kate in der Supersport-WM bestreiten will.

Testdaten MotoE-Weltcup 2021

02.-04. März: Jerez/Spanien

12.-14. April: Jerez/Spanien

Kalender MotoE-Weltcup 2021

02. Mai: Jerez/Spanien

16. Mai: Le Mans/Frankreich

06. Juni: Barcelona/Spanien

27. Juni: Assen/Niederlande

15. August: Red Bull Ring/Österreich

18. September: Misano/Italien

19. September: Misano/Italien

MotoE-Weltcup-Stand nach 7 Rennen

1. Jordi Torres 114 Punkte

2. Matteo Ferrari 96 Punkte

3. Dominique Aegerter 96 Punkte

4. Di Meglio 75 Punkte

5. Casadei 74 Punkte

6. Tuuli 53 Punkte

7. Granado 53 Punkte

8. Hook 52 Punkte

9. Canepa 51 Punkte

10. Simeon 45 Punkte

11. Tulovic 39 Punkte

12. Zaccone 37 Punkte

13. Medina 36 Punkte

14. de Angelis 35 Punkte

15. Cardelus 34 Punkte

16. Marcon 33 Punkte

17. Herrera 33 Punkte

18. Kornfeil 15 Punkte