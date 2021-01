MotoE-Weltcup: Zweiter Startplatz für Pons-Team

Marc VDS hat sein Team aus dem MotoE-Weltcup zurückgezogen. Deshalb soll Sito Pons einen zweiten Teamplatz erhalten.

In der der zweiten Saison des MotoE-Weltcups sind einige Teams von Terminüberschneidungen ihrer Fahrer betroffen. So zog sich das Marc VDS Team aus der Elektro-Rennserie zurück, weil das MotoE-Finale in Misano zeitlich mit dem 24-h-Rennen in Le Castellet (Bol d’Or) zusammenfällt und Mike di Meglio der Endurance-WM den Vorrang gab. Auch das MotoE-Team von LCR muss sich um andere Piloten umsehen, denn Niccolò Canepa (er fährt beim YART) und Xavier Siméon fahren ebenfalls am 18./19. September den Bol d’Or.

Natürlich konnten und wollten die Dorna-Verantwortlichen wegen der MotoE keinen GP-Termin ändern. Also muss LCR jetzt zwei neue Fahrer suchen, und der Platz von Marc VDS Racing wird an ein anderes Ein-Fahrer-Team vergeben. Wahrscheinlich wird Sito Pons einen zweiten Platz bekommen, denn er hat die Meisterschaft 2020 mit Jordi Torres gewonnen. Auch das malaysische With-U-SIC-Team hätte gern einen zweiten Platz.

Übrigens: Auch Intact-Moto-E-Fahrer Domi Aegerter hat Terminprobleme, denn gleichzeitig mit Misano findet der Supersport-WM-Lauf in Catalunya statt, wo er für das Ten-Kate-Yamaha starten sollte. Aber beim letztjährigen Gesamtdritten Aegerter hat die MotoE Vorrang.

Die MotoE-Verträge mit den Teams laufen Ende 2021 aus. Ob für 2022 mehr Fahrer zugelassen werden, ist noch offen.

Der italienische Hersteller Energica liefert die Einheitsmotorräder mit der Typenbezeichnung Ego Corsa, die ca. 140 PS leisten können, aber es werden nur 100 PS freigegeben, um wenigstens 45 km fahren zu können. Die Rennen gehen über fünf bis sieben Runden.

«Wir haben für längere Renndistanzen am Wochenende gar keinen Spielraum im engen GP-Zeitplan», sagt Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta. «Aber wir möchten das Fahrzeuggewicht reduzieren.»

Dieses liegt bisher bei unerträglichen 265 kg, allein die Batterie wiegt 100 kg. Die Dorna plante auch von Anfang an, dass die Batterien mit erneuerbare Energie (Wind oder Solar) geladen werden. Aber bisher werden die MotoE-Speicherelemente vom zuständigen Energiekonzern Enel mit Strom aus Diesel-Generatoren geladen.

Kalender MotoE-Weltcup 2021:

02. Mai Jerez/Spanien

16. Mai. Le Mans/Frankreich

06. Juni: Barcelona/Spanien

27. Juni Assen/Niederlande

15. August: Red Bull Ring/Österreich

18. September: Misano/Italien

19. September: Misano/Italien

Testtermine MotoE-Weltcup 2021

02.-04. März: Jerez/Spanien

12.-14. April: Jerez/Spanien

MotoE-Weltcup-Stand nach 7 Rennen

1. Jordi Torres 114 Punkte

2. Matteo Ferrari 96 Punkte

3. Dominique Aegerter 96 Punkte

4. Di Meglio 75 Punkte

5. Casadei 74 Punkte

6. Tuuli 53 Punkte

7. Granado 53 Punkte

8. Hook 52 Punkte

9. Canepa 51 Punkte

10. Simeon 45 Punkte

11. Tulovic 39 Punkte

12. Zaccone 37 Punkte

13. Medina 36 Punkte

14. de Angelis 35 Punkte

15. Cardelus 34 Punkte

16. Marcon 33 Punkte

17. Herrera 33 Punkte

18. Kornfeil 15 Punkte