MotoE-Feld 2021 mit Domi Aegerter und Lukas Tulovic

FIM und Dorna veröffentlichten am heutigen Donnerstag die Teilnehmerliste für den «FIM Enel MotoE World Cup» 2021. Das Feld wurde für die dritte Saison der Elektro-Serie kräftig aufgemischt.

Auch weil die Endurance-WM-Fahrer der MotoE wegen einer Terminkollision 2021 fern bleiben, gab es im Weltcup-Feld jede Menge Veränderungen. Eines bleibt gleich: Die am Donnerstag veröffentlichte Startliste sieht wieder 18 Fahrer vor. Nach dem Ausstieg von Marc VDS bekommt, wie SPEEDWEEK.com-Leser bereits wissen, das Pons Team einen zweiten Startplatz. Allerdings steht noch nicht fest, wer der zweite Fahrer neben Vorjahres-Gesamtsieger Jordi Torres sein wird.

Lucio Cecchinello besetzte sein E-Team mit Kevin Zannoni und Miquel Pons. Das Team Gresini holte Andrea Mantovani neu ins Team, bei Aspar kam Fermin Aldeguer. Das neue Pramac-Duo besteht aus dem letztjährigen Gresini-Fahrer Alessandro Zaccone und dem Kolumbianer Yonny Hernandnez. Bei Avintia nimmt der Portugiese Andre Pires den Platz von Eric Granado ein, der schon im November seinen Wechsel zum Petronas-SRT-Ableger One Energy bekannt gegeben hatte.

Wie im Vorjahr sind mit Dominique Aegerter (Dynavolt Intact GP) und Lukas Tulovic (Tech3) zwei deutschsprachige Hoffnungsträger mit dabei. Der Deutsche bekommt im französischen Rennstall mit Corentin Perolari einen neuen Teamkollegen aus der Supersport-WM.



Zur Erinnerung: Der MotoE-Weltcup beginnt am 2. Mai in Jerez, zuvor stehen an selber Stelle zwei Tests an (2. bis 4. März und 12. bis 14. April).

Das MotoE-Feld 2021

Octo Pramac MotoE: Alessandro Zaccone, Yonny Hernandnez

Avintia Esponsorama Racing: Andre Pires, Xavier Cardelús

Team Gresini MotoE: Matteo Ferrari, Andrea Mantovani

LCR E-Team: Kevin Zannoni, Miquel Pons

Tech3 E-Racing: Lukas Tulovic, Corentin Perolari

Openbank Aspar Team: Maria Herrera, Fermin Aldeguer

Dynavolt Intact GP: Dominique Aegerter

Avant Ajo MotoE: Hikari Okubo

Pons Racing 40: Jordi Torres, TBA

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casedei

One Energy Racing: Eric Granado