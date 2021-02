Avant Ajo MotoE: Hikari Okubo folgt auf Niki Tuuli 02.02.2021 - 14:07 Von Otto Zuber

MotoE © Avant Ajo MotoE Hikari Okubo übernimmt das Bike von Niki Tuuli © Gold & Goose Aki Ajo © Gold & Goose Hikari Okubo trat zuletzt in der Supersport-WM an

Das Avant Ajo MotoE Team hat sich entschieden: Der Nachfolger von Niki Tuuli wird Hikari Okubo. Der Japaner trat zuletzt in der Supersport-WM an und bestreitet in diesem Jahr seine erste MotoE-Saison.