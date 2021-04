Dominique Aegerter: «Mental und körperlich topfit»

Nach der langen Winterpause fiebert Dominique Aegerter seinem ersten Rennen der Saison entgegen. Im MotoE-Weltcup hat der Schweizer aus dem Intact GP Team den Gesamtsieg im Visier.

In Jerez fällt an diesem Wochenende der Startschuss in die MotoE-Saison 2021, sieben Rennen auf sechs Strecken stehen im diesjährigen Kalender. Dominique Aegerter hat sich fest vorgenommen, den dritten Gesamtplatz aus einem ersten Jahr im Weltcup zu toppen. Bei den beiden vielversprechenden Vorsaisontests, die ebenfalls auf der andalusischen Traditionsrennstrecke stattfanden, bewies der Schweizer dank seiner stetigen Top3-Ergebnisse, dass er auf der Energica Ego Corsa in den Farben von Dynavolt Intact GP wieder zu den stärkten Fahrer im 18-köpfigen Feld gehört.

«Ich freu mich riesig darauf, das erste Rennwochenende zu starten. Es war eine sehr lange Zeit seit dem Saisonfinale in Le Mans letzten Oktober. Wir haben sehr gute Vorbereitungen in den beiden Jerez-Tests getroffen. Wir sind zudem immer unter der Top3 gelandet. Unsere Pace war super, weswegen ich sehr positiv gestimmt bin für den Saisonauftakt, wenn auch die Rennen immer etwas anders sind, als die Tests», weiß der 30-Jährige aus Rohrbach.

«Ich bin bereit, um ganz vorn mitzukämpfen», fuhr Aegerter fort. «Ich freue mich natürlich ebenso sehr auf mein Team und die Zusammenarbeit. Es wird schön, am Freitag wieder auf die Strecke zu gehen und Teil des MotoGP-Fahrerlagers zu sein. Meine Vorbereitungen waren sehr intensiv. Ich habe viele Monate in Spanien verbracht und bin mental, wie auch körperlich topfit. Meine Erinnerungen an Jerez sind natürlich super, schließlich habe ich hier letztes Jahr mein erstes Podium und sogar den ersten Sieg in der MotoE gefeiert», erinnerte er abschließend.

Kalender MotoE-Weltcup 2021

02. Mai: Jerez/Spanien

16. Mai: Le Mans/Frankreich

06. Juni: Barcelona/Spanien

27. Juni: Assen/Niederlande

15. August: Red Bull Ring/Österreich

18. September: Misano/Italien

19. September: Misano/Italien