Le Mans: Tulovic und Aegerter am Freitag in den Top-5

Die MotoE-Piloten bestreiten beim Frankreich-GP ihr zweites Rennwochenende der Saison 2021. Nach dem FP2 liegt der Deutsche Lukas Tulovic auf Rang 3, der Schweizer Dominique Aegerter auf Platz 5.

Im kühlen, aber trockenen FP1 gab Dominique Aegerter zunächst den Ton an: Seine 1:44,938 min bedeutete für den Schweizer aus dem Dynavolt Intact GP Team 0,046 sec vor Eric Grando (One Energy) den ersten Platz, während Lukas Tulovic (Tech3 E-Racing) 0,145 sec dahinter die Top-3 abrundete.

Im FP2 am Nachmittag fielen die Zeiten aber weiter: Granado war am Ende der einzige der 18 MotoE-Piloten, der unter der Marke von 1:44 min blieb. Tulovic reihte sich erneut auf dem dritten Rang ein, Aegerter fiel auf Platz 5 zurück. Die Top-5 trennen allerdings nur 0,293 sec.

«Ein guter Start ins Wochenende», freute sich Tulovic am Freitagabend. «Ich habe mich von FP1 auf FP2 um eine Sekunde gesteigert, das war ein großer Schritt. Ich hatte in gutes Gefühl zum Motorrad, alles funktioniert gut, ich bin sehr zuversichtlich für das Wochenende», betonte der 20-jährige Eberbacher, der vor dem Heimrennen seiner Tech3-Truppe steht. «Wir können uns in einigen Bereichen sicher noch verbessern, aber insgesamt hat das Team einen super Job gemacht. Ich denke, wir können sagen, dass wir hier in Le Mans stark sind.»

«Wir sind auf einem guten Weg», versicherte auch Aegerter. «Heute Vormittag habe ich bei kalten Bedingungen direkt einen guten Rhythmus gefunden und das Training als Erster beendet. Im FP2 hatte ich ebenfalls eine starke Pace, aber die Abstände der Top-5 wurden am Nachmittag deutlich geringer. Mein fünfter Platz liegt letztlich nur 0,2 sec hinter der Spitze. Entgegen unserer Erwartung waren doch beide Sessions trocken, aber das war gut für den Fall, dass das Rennen am Sonntag ebenfalls im Trockenen ausgetragen wird.»

Angesichts des wechselhaften Wetters ins Le Mans weiß der 30-jährige Routinier aber auch: «Am Samstag wäre es sicher gut, auch mal im Regen zu fahren, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Wir versuchen uns fahrerisch wie auch beim Setting weiter zu verbessern. Das ist Ziel ist es, in der E-Pole eine perfekte schnelle Runde zu fahren.»

MotoE, Le Mans, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (14. Mai):

1. Granado, 1:43,909 min

2. Torres, + 0,136 sec

3. Tulovic, + 0,160

4. Zaccone, + 0,179

5. Aegerter, + 0,293

6. Aldeguer, + 0,777

7. Pons, + 0,977

8. Okubo, + 1,026

9. Casadei, + 1,089

10. Hernandez, + 1,111