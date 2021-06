Montmeló, FP2: Raúl Fernandez vorn, Schrötter auf P12

Nachdem Augusto Fernandez und Sam Lowes vom Marc VDS-Team das FP1 dominiert hatten, setzten sich nun Raúl Fernandez und Remy Gardner an die Spitze des FP2. Marcel Schrötter wurde Zwölfter an Tag 1 in Montmeló.

Raúl Fernandez und Remy Gardner haben den Spieß umgedreht und sich die Spitzenpositionen im zweiten Freien Training erkämpft. Direkt dahinter folgen Sam Lowes und Augusto Fernandez vom Marc VDS-Team. In der kombinierten Zeitenliste liegt Raúl Fernandez nach zwei Freien Trainings an der Spitze. Allerdings sind Augusto Fernandez und Sam Lowes in Montmeló im Sandwich des Red Bull KTM Ajo-Rennstalls. Marcel Schrötter hält das Ticket für die direkte Qualifikation für Q2 als Zwölfter noch in der Hand und Thomas Lüthi steigerte sich in der Gesamtabrechnung auf P19.

Die Session begann für Marco Bezzecchi mit einem Schreckmoment. Unter der Verkleidung der Kalex des Italieners schien sich ein Teil gelöst zu haben und zerstörte das Chassis. Er konnte an die Box zurückkehren und blickte auf seinem Rückweg immer wieder ungläubig auf das Loch.

Solche Probleme hatte Remy Gardner nicht. Der Australier führte das Tableau nach zehn Minuten an. Dahinter folgten Augusto Fernandez und Sam Lowes. Allerdings lagen die Piloten noch deutlich hinter den Zeiten, die sie am Vormittag erreicht hatten. Die Temperatur des Asphalts war mittlerweile auf über 44 Grad angestiegen.

Augusto Fernandez, der im ersten Freien Training noch am schnellsten war, stürzte nach einer Viertelstunde. Er wagte in der Kurve einen Blick zurück und verlor dabei die Kontrolle. Beinahe gleichzeitig flog auch Joe Roberts ab. Für ihn ging es zu Fuß zurück in die Box. Neuer Spitzenreiter: Sam Lowes (1:44,013 min).

Der nächste Unfall ereignete sich kurz vor Halbzeit. Somkiat Chantra landete in Kurve 7 im Kiesbett. Die Reihenfolge in der kombinierten Zeitenliste war identisch mit jener des FP1. Augusto Fernandez führte das Feld an. Dahinter folgten Stallrivale Lowes und Raúl Fernandez.

Der junge Spanier gab sich damit aber nicht zufrieden und fuhr dann mit einer Zeit von 1:43,687 min die bis dato beste Zeit des Wochenendes, während auch Piotr Biesiekirski und Barry Baltus stürzten.

Für Thomas Lüthi lief es etwas besser als noch zum Auftakt. Allerdings genügte seine Zeit bisher nicht, um sich direkt für Q2 zu qualifizieren. In der FP2-Wertung lag er auf dem 15. Rang, doch in der kombinierten Zeitenliste war er nut 18. Marcel Schrötter lag dagegen auf P8.

Der anspruchsvolle Kurs schlug als nächstes bei Jorge Navarro zu, der in Kurve 7 crashte und auch Alonso Lopez erwischte es kurz vor Ablauf der Uhr. An der Spitze änderte sich jedoch nichts mehr. Raúl Fernandez beendete den Freitag als Tagesschnellster.

Moto2, Montmeló, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (4. Juni)

1. Raúl Fernandez, Kalex, 1:43,687 min

2. Augusto Fernandez, Kalex, + 0,016 sec

3. Sam Lowes, Kalex, + 0,166

4. Remy Gardner, Kalex, + 0,169

5. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,390

6. Xavi Vierge, Kalex, + 0,458

7. Hector Garzo, Kalex, + 0,555

8. Bo Bendsneyder, Kalex, + 0,587

9. Ai Ogura, Kalex, + 0,617

10. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,635

11. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,669

12. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,673

13. Jake Dixon, Kalex, + 0,674

14. Marcos Ramirez, Kalex, + 0,741



Ferner:

19. Thomas Lüthi, Kalex, + 0,951

Moto3, Montmeló, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (4. Juni)

1. Rodrigo, Honda, 1:47,950 min

2. Binder, Honda, + 0,078 sec

3. Fenati, Husqvarna, + 0,258

4. Guevara, GASGAS, + 0,458

5. Sasaki, KTM, + 0,492

6. Alcoba, Honda, + 0,499

7. Garcia, GASGAS, + 0,517

8. Migno, Honda, + 0,576

9. Suzuki, Honda, + 0,580

10. Nepa, KTM, + 0,681

11. Antonelli, Honda, + 0,696

12. Rossi, KTM, + 0,814

13. Acosta, KTM, + 0,817

14. Salac, Honda, + 0,890

15. McPhee, Honda, + 1,018

16. Foggia, Honda, + 1,210

17. Masia, KTM, + 1,293

18. Yamanaka, KTM, + 1,401