Assen MotoE: Platz 3 für Lukas Tulovic – Aegerter 5.

Die ersten zwei freien Trainings zum MotoE-Weltcup in Assen/NL endeten mit starken Leistungen der zwei deutschsprachigen Piloten.

Der Kolumbianer Alessandro Zaccone aus dem Team Octo Pramac ist der Spitzenreiter nach dem ersten Trainingstag zum MotoE-Weltcup bei der Dutch-TT in Assen. Eine starke Vorstellung gab auch der 21-jährige Eberbacher Lukas Tulovic aus dem Tech3-Team, der sich Platz 3 sicherte.

«Ich war sehr gespannt auf den Wettkampf in Assen, denn es ist die zweitnöchste Piste von meiner Heimat», sagte Tulovic. «Und dazu ist es eine sehr schnelle und flüssige Strecke. Mit dem neuen Asphalt und einigen Zuschauern auf den Tribünen fühlt sich das Fahren hier wirklich erstaunlich an. Wir haben den Tag gut begonnen und sind wieder in den Top-3 geblieben. Wir haben am Freitag bei den Settings Fortschritte erzielt. Darüber bin ich happy. Das Team hat fantastische Arbeit geleistet. Jetzt müssen wir an den nächsten zwei Tagen das Wetter aufmerksam beobachten und dann das Beste aus der Situation machen.»

Der Schweizer MotoE-Weltcup-Cup-Zweite Dominique Aegerter aus dem deutschen Dynavolt Intact-Team beendete den Freitag in Assen an fünfter Position. Er hat die letzten drei Supersport-WM-Rennen gewonnen hat in Assen in diesem Jahr bereits Rennerfahrung gesammelt.

Die E-Pole findet am Samstag in Assen um von 16.10 bis 16.50 Uhr statt. Das Rennen führt über sieben Runden und beginnt am Sonntag um 15.30 Uhr.

Resultate MotoE, Assen, kombinierte Zeiten FP1+FP2)

1. Alessandro Zaccone, 1:42.809

2. Eric Granado 1:43.048, +0.239 sec

3. Lukas Tulovic 1:43.267, +0.458

4. Hikari Okubo, 1:43.678, +0.869

5. Dominique Aegerter 1:43.753, +0.944

MotoE-Weltcup, Stand nach 3 von 7 Rennen:

1. Zaccone, 54 Punkte. 2. Aegerter, 53 3. Torres, 43. 4. Pons, 36. 5. Casadei, 33. 6. Granado, 28. 7. Hernandez und Ferrari, beide 27. 9. Herrera, 18. 10. Tulovic, 17. 11. Okubo, 16. 12. Perolari, 13. Aldeguer, Pires, Zannoni, alle 11. 16. Mantovani, 10. 17. Iwema, 7. 18. Cardelus, 3.