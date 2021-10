Dominique Aegerter: Weltmeister-Feier am 3. Dezember

WM-Feier am 3. Dezember

Nach seiner erfolgreichen Saison feiert der neue Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter am 3. Dezember in Huttwil/CH mit seinen Fans.

Dem Schweizer Dominique Aegerter ist mit 31 Jahren die erfolgreichste Rennsaison seiner Laufbahn gelungen. Von 19. bis 21. November bestreitet der Yamaha-R6-Pilot aus dem niederländischen Ten-Kate-Team noch die letzten zwei Supersport-WM-Läufe auf dem neuen Mandalika Street Circuit auf der Ferieninsel Lombok in Indonesien. Dann wird ausgiebig gefeiert.

Der «Domi Fighter» lädt für 3. Dezember um 18 Uhr in der Eishalle «Campus Perspektiven» in CH-4953 Schwarzenbach bei Huttwil zur Weltmeisterfeier. Ab 18 Uhr heisst das Thema «Grill & Chill», danach ab 22 Uhr «Let's go Party».

Am Samstag, 4. Dezember, findet dort eine Live-Übertragung der Domi-Ehrung von den FIM Awards in Monaco statt, also von der offiziellen Weltmeister-Ehrung des Weltverbands.

Dazu organisiert Aegerter am 3. Dezember noch ein Treffen mit den regionalen Medien auf der Kartbahn in Lyss samt Kart-Runden.