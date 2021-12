Dominique Aegerter lädt zur großen Weltmeisterparty

Ehre wem Ehre gebührt: Nach der erfolgreichsten Saison seiner Karriere möchte Dominique Aegerter, der mit 94 Punkten Vorsprung den Supersport-Titel holte, mit seinen Fans feiern. Am 3. Dezember ist es soweit.

Dominique Aegerter ist mit 31 Jahren die erfolgreichste Rennsaison seiner Laufbahn gelungen. Nachdem er bereits nach dem vorletzten Saisonmeeting der Supersport-WM 2021 auf dem San Juan Villicum Circuit mit zehn Siegen und 14 Podestplätze als Weltmeister festgestanden hatte, legte der Schweizer beim Finale auf dem neuen Mandalika Street Circuit in Indonesien mit zwei Top-3-Ergebnisse nach.

Die Saison beendete der Ten-Kate-Yamaha-Pilot mit beeindruckenden 417 WM-Punkten und einem Vorsprung von 94 Punkten auf den WM-Zweiten Steven Odendaal. Im MotoE-Weltcup landete er mit sieben Punkten Rückstand hinter Jordi Torres auf dem zweiten Rang, nachdem er in Misano eine Strafe erhalten hatte.

Nun darf gefeiert werden: Der «Domi Fighter» lädt für 3. Dezember um 18 Uhr in der Eishalle «Campus Perspektiven» in CH-4953 Schwarzenbach bei Huttwil zur Weltmeisterparty. Ab 18 Uhr heißt das Thema «Grill & Chill», ab 22 Uhr «Let's go Party».



Übrigens: Am Samstag, 4. Dezember, findet dort eine Live-Übertragung der Domi-Ehrung von den FIM Awards in Monaco statt, also von der offiziellen Weltmeister-Ehrung des Weltverbands.