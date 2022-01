2022 neu: MotoE übernimmt zweigeteilten Quali-Modus

Auch wenn noch eine Saison auf den bereits bekannten Energica Ego Corsa-Einheitsbikes ansteht, bringt das neue Jahr im MotoE-Weltcup doch schon wesentliche Änderungen mit sich.

Mit der Saison 2022 wird ein neuer Ablauf für die sieben Rennwochenenden des «FIM Enel MotoE World Cup» eingeführt: Standard sind nun zwei Freie Trainings sowie ein Qualifying am Freitag. Darauf folgen zwei Rennen – eines am Samstag und eines am Sonntag, die jeweils nach den GP-Klassen angesetzt werden.

Die größte Änderung betrifft das Qualifying-Format, denn die E-Pole mit einer gezeiteten Runde pro Fahrer ist ab sofort Geschichte. Stattdessen wird es wie in den anderen WM-Klassen bereits üblich auch in der Elektro-Serie ein zweigeteiltes Qualifying geben: Q1 und Q2, jeweils über zehn Minuten.

Im Q1 treten die zehn langsamsten Fahrer der kombinierten Zeitenliste aus FP1 und FP2 an, die in der Qualifying-Session so viele Runden fahren dürfen, wie sie in den zehn Minuten schaffen (keine maximale Rundenanzahl vorgeschrieben). Die Top-2 steigen am Ende noch ins Q2 auf.

Im Q2 treffen die zwei Schnellsten aus Q1 auf die Top-8 nach FP2, auch hier können zehn Minuten lang uneingeschränkt Runden abgespult werden, auf deren Basis die ersten zehn Startplätze vergeben werden.

Der provisorische MotoE-Kalender 2022

30. April: Jerez/Spanien

01. Mai: Jerez/Spanien

14. Mai: Le Mans/Frankreich

15. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Mugello/Italien

29. Mai: Mugello/Italien

25. Juni: Assen/Niederlande

26. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: KymiRing/Finnland

10. Juli: KymiRing/Finnland

20. August: Red Bull Ring/Österreich

21. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Misano/Italien

04. September: Misano/Italien



MotoE-Tests 2022

07. bis 09. März: Jerez/Spanien

11. bis 13. April: Jerez/Spanien