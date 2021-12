Überraschung: Bradley Smith zurück im MotoE-Weltcup

Bradley Smith auf der MotoE-Maschine von One Energy: WITHU war schon dabei!

Bradley Smith am 7. November als Zuschauer bei Algarve-GP

Bradley Smith fuhr 2019 sogar in Silverstone in der Moto2 für das Sprinta-Team

In der Saison 2021 war der dreifache Moto3-GP-Sieger Bradley Smith in der Versenkung verschwunden. 2022 fährt er für das WITHU-Team wie 2019 den MotoE-Weltcup.

Die Teams für den «Enel MotoE World Cup» 2022 sind bisher nur bruchstückartig besetzt. Denn der Kalender kam erst in dieser Woche an die Öffentlichkeit, und viele Fahrer mussten mit ihren Zusagen abwarten, ob es Termin-Kollisionen mit der Endurance-WM oder der Supersport-WM und anderen Rennserien kommt.

Und da in der Supersport-WM der Termin für den Istanbul Park/Türkei noch fehlt, muss sich das Dynavolt Intact Team mit einer neuen Vereinbarung mit dem Weltcup-Gesamtzweiten Domi Aegerter noch gedulden.

Falls Aegerter in der Elektro-Rennserie noch einen dritten Anlauf nimmt, wird er 2022 insgesamt ein Monster-Programm mit rund 40 Rennen bestreiten.

Intact-Teammanager Jürgen Lingg hat mit Lukas Tulovic längst einen Ersatz-Kandidaten vorgesehen, wenn der Deal mit Aegerer nicht klappen sollte. Tulovic ist bei Intact wie 2021 auch für die Moto2-Europameisterschaft engagiert.

«Lukas hat mir erzählt, dass es für ihn ideal wäre, wenn er künftig beide Meisterschaften für dasselbe Team bestreiten könnte», schilderte Hervé Poncharal, für dessen Tech3-MotoE-Team der Eberbacher 2020 und 2021 unterwegs war. Poncharal: «Das leuchtet mir ein. Jürgen Lingg wartet auf eine Entscheidung von Aegerter, der bei ihm Vorrang hat. Wir werden bald sehen, was Aegerter plant.»

Eine Überraschung meldet das neue WITHU GRT RNF MotoE Team von MotoGP-Teambesitzer Razlan Razali: Er hat mit Niccolò Canepa und Bradley Smith eine vielversprechende Fahrerpaarung engagiert.

Übrigens: Das Kürzel GRT kennen wir vom Yamaha-Team in der Superbike-WM. GRT-Teammanager Filippo Conti wird sich künftig auch um das MotoE-Team kümmern.

Der 33-jährige Canepa hat den MotoE-Weltcup 2019 und 2020 bereits als Gesamtneunter beendet, musste aber 2021 wegen seines Engagements in der Endurance-WM auf die Elektro-Rennserie verzichten.

Bradley Smith hat den Weltcup 2019 im malaysischen One Energy Team als Zweiter abgeschlossen, elf Punkte hinter Weltcup-Sieger Matteo Ferrari. Der Brite sprang damals in Silverstone sogar als Ersatz für den verletzten Khairul Idham Pawi in der Moto2 im Petronas-Sprinta-Team ein.

Danach wechselte der 31-jährige Engländer ganz ins Aprilia-MotoGP-Team und ersetzte Andrea Iannone. 2019 war er nach der Trennung von Red Bull KTM dort bereits als MotoGP-Testfahrer tätig. 2021 wurde Smith arbeitslos und hielt sich bei «Racing For Fun»-Events fit.

Das One Energy Team setzte 2021 mit Eric Granado nur einen MotoE-Fahrer ein, er schloss die Saison als Gesamtvierter ab.

Jetzt ist bei diesem MotoGP-Rennstall der italienische Energiekonzern WITHU als Hauptsponsor eingestiegen. Nun macht eine Beteiligung an der angeblich emissionslosen Rennserie (die 100-kg-Batterien werden weiter meist mit nicht nachhaltiger Energie aus der Steckdose geladen) doppelt Sinn.

Zwei namhafte Fahrer haben sich aus der MotoE zurückgezogen: Alessandro Zaccone und Fermin Aldeguer wechseln in die Moto2-WM.

Das Pramac-Team hat bisher Xavi Fores engagiert. Der zweite Platz ist noch offen.

Jedes MotoGP-Kundenteam ist verpflichtet, zwei MotoE-Fahrer zu betreuen. Pro Fahrer steuert die Dorna 40.000 Euro bei, die Einheits-Motorräder von Energica werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Ab 2023 wird Ducati Corse die E-Bikes liefern.

Das vorläufige MotoE-Feld 2022

Pons Racing 40 Team: Jordi Torres, Mattia Casadei

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

FELO Gresini Team: Matteo Ferrari, ??

Tech3 E-Racing: Hector Garzo, Lukas Tulovic?

SIC58 Squadra Corse: Kevin Zannoni

WITHU GRT RNF Team: Niccolò Canepa, Bradley Smith

Octo Pramac MotoE: Xavi Fores, ???

Zum Vergleich das MotoE-Feld 2021

Octo Pramac MotoE: Alessandro Zaccone, Yonny Hernandez

Avintia Esponsorama Racing: Andre Pires, Xavier Cardelús

Team Gresini MotoE: Matteo Ferrari, Andrea Mantovani

LCR E-Team: Kevin Zannoni, Miquel Pons

Tech3 E-Racing: Lukas Tulovic, Corentin Perolari

Openbank Aspar Team: Maria Herrera, Fermin Aldeguer

Dynavolt Intact GP: Dominique Aegerter

Avant Ajo MotoE: Hikari Okubo

Pons Racing 40: Jordi Torres, Jasper Iwema

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Mattia Casedei?

One Energy Racing: Eric Granado

Der provisorische MotoE-Kalender 2022

30. April: Jerez/Spanien

01. Mai: Jerez/Spanien

14. Mai: Le Mans/Frankreich

15. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Mugello/Italien

29. Mai: Mugello/Italien

25. Juni: Assen/Niederlande

26. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: KymiRing/Finnland

10. Juli: KymiRing/Finnland

20. August: Red Bull Ring/Österreich

21. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Misano/Italien

04. September: Misano/Italien

MotoE-Tests 2022

07. bis 09. März: Jerez/Spanien

11. bis 13. April: Jerez/Spanien