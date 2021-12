Veröffentlicht: Provisorisches MotoE-Feld für 2022

WM-Promoter Dorna und Motorradweltverband FIM veröffentlichten soeben die provisorische Teilnehmerliste für den MotoE-Weltcup 2022 mit einem noch zu vergebenen Platz. Spielberg-Sieger Lukas Tulovic fehlt.

Nachdem am Mittwoch Dominique Aegerters Verbleib im Dynavolt Intact GP MotoE Team offiziell bestätigt worden war, folgte am Donnerstagvormittag die vorläufige Teilnehmerliste für die vierte Saison des 2019 eingeführten MotoE-Weltcups – die letzte auf den Einheitsmotorrädern aus dem Hause Energica.

Supersport-Weltmeister Aegerter hat somit insgesamt 40 Läufe in seinem Rennkalender für 2022: «Bis zum ersten MotoE-Rennen muss ich mich allerdings noch bis Anfang Mai gedulden und ich bin auch schon gespannt auf das neue Qualifying-Format, das nächstes Jahr kommen soll. Zuvor freue ich mich aber schon auf den ersten Test mit dem Energica-Bike und das Wiedersehen mit meiner Intact-Crew im März. Einziger Wermutstrupfen an der Sache ist, dass es mit diesem Motorrad nach vier Jahren weiterhin keine große Weiterentwicklung gibt. Trotzdem werde ich mit den vorhandenen Mitteln alles geben, um nach einem dritten und einem zweiten Gesamtrang den Cup 2022 als Gesamtsieger zu beenden», kündigte der Schweizer an.

Regelmäßige SPEEDWEEK.com-Leser wussten bereits über einen Großteil des neu formierten MotoE-Feldes Bescheid, so kehrt etwa Bradley Smith für das WITHU GRT RNF MotoE Team in das GP-Fahrerlager zurück. Dass der Deutsche Lukas Tulovic ohne Weltcup-Platz dasteht, hatte sich auch abgezeichnet.

Die «Entry List» offenbart nun zudem: Im Openbank Aspar Team bekommt Maria Herrera mit Marc Alcoba (21) einen neuen Teamkollegen, Octo Pramac komplettiert das Fahreraufgebot dagegen mit Kevin Manfredi (26). Beide MotoE-Rookies waren bisher unter anderem in der Supersport-WM unterwegs.

Alle Fragen klärt aber auch die nun veröffentlichte provisorische Teilnehmerliste nicht, denn der Fahrer von Avintia Esponsorama Racing steht noch nicht fest. In einer ersten, dann korrigierten Liste war noch Kovacs Balint angeführt worden.

Das provisorische MotoE-Feld 2022

Pons Racing 40 Team: Jordi Torres, Mattia Casadei

LCR E-Team: Miquel Pons, Eric Granado

FELO Gresini Team: Matteo Ferrari, Alessio Finello

Tech3 E-Racing: Hector Garzo, Alex Escrig

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Zannoni

WITHU GRT RNF MotoE Team: Niccolò Canepa, Bradley Smith

Octo Pramac MotoE: Xavi Fores, Kevin Manfredi

Dynavolt Intact GP: Dominque Aegerter

Openbank Aspar Team: Maria Herrera, Marc Alcoba

Avant Ajo MotoE: Hikari Okubo

Avintia Esponsorama Racing: TBC