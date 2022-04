Erstes Video: De Angelis testet Ducatis MotoE-Bike

Ducati heißt Ex-GP-Pilot Alex De Angelis offiziell im Entwicklungsteam des ambitionierten MotoE-Projekts willkommen und zeigt das erste Video mit der V21L auf der Rennstrecke.

Ab 2023 werden im MotoE-Weltcup Ducati-Einheitsbikes zum Einsatz kommen, erklärtes Ziel sind laut Firmenchef Claudio Domenicali besonders leichte und dennoch High-Performance-Maschinen. Dafür arbeitet die Rennabteilung von Ducati Corse eng mit der hauseigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung zusammen.

Im Dezember des Vorjahres brachte der Hersteller aus Borgo Panigale den Prototyp «V21L» in Misano erstmals auf die Strecke. Seither sei unermüdlich am Projekt gearbeitet, Daten gesammelt und weiterentwickelt worden, betonte Roberto Canè, Ducatis eMobility Director.

«Die harte Arbeit des gesamten Teams macht sich bezahlt, wir machen kontinuierlich Fortschritte, die uns sehr zufrieden stellen», so Canè. «In nur vier Monaten war unser Prototyp schon auf einigen der wichtigsten Strecken in Italien unterwegs und das Feedback war positiv. Es gibt noch viel zu tun, aber die Richtung stimmt mit Sicherheit.»

Am Freitag veröffentlichte Ducati auch das erste Video des MotoE-Bikes in Aktion. Gedreht wurde es in Vallelunga, am Steuer ist Alex De Angelis, der neben MotoGP-Testfahrer Michele Pirro nun offiziell zum Entwicklungsteam gestoßen ist. Der vierfache GP-Sieger De Angelis bestritt 2019 übrigens selbst den MotoE-Weltcup.