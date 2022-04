Jerez: Domi Aegerter gewinnt MotoE-Rennsimulation

Am dritten und letzten MotoE-Testtag in Jerez stand auch eine Rennsimulation auf dem Programm, die der Schweizer Dominique Aegerter in den Farben von Dynavolt Intact GP dominierte.

Nach dem verregneten Dienstag war der Circuit de Jerez auch am Mittwochvormittag noch nass. In der Mittags-Session fuhr dann Eric Granado (LCR E-Team) in 1:48,939 min Bestzeit. Dominique Aegerter, der zu Beginn des Tests noch mit der Umstellung von seiner Yamaha R6 auf die elektrische Energica Ego Corsa gekämpft hatte, folgte mit 0,188 sec dahinter auf Rang 2.

Deshalb stand Aegerter dann auch bei der Rennsimulation auf Startplatz 2, die zum Abschluss der dreitägigen Testfahren und zur Vorbereitung auf die ersten Saisonrennen am Ende des Monats abgehalten wurde. Im Grid nahmen nur 15 der 18 Stammfahrer Aufstellung, Niccolò Canepa (WithU GRT RNF MotoE Team) und die OCTO Pramac-Fahrer Xavi Fores and Kevin Manfredi fehlten, weil sie am kommenden Wochenende in Le Mans in der Endurance-WM im Einsatz sind.

Nach neun Runden kreuzte Aegerter die Ziellinie am Ende mit 1,6 sec Vorsprung auf Hector Garzo (Tech3 E-Racing) als Erster. Mattia Casadei (Pons Racing) lag als Dritter schon 6,7 sec auf den Schweizer zurück.

Zur Erinnerung: Der MotoE-Weltcup 2022 beginnt mit den ersten zwei Rennläufen am 30. April und 1. Mai ebenfalls in Jerez, im Rahmen des Spanien-GP der Motorrad-WM.

MotoE-Rennsimulation, Jerez (13. April):

1. Dominique Aegerter, 9 Runden

2. Hector Garzo, + 1,601 sec

3. Mattia Casadei, + 6,702

4. Hikari Okubo, + 6,851

5. Kevin Zannoni, + 14,897

6. Xavier Cardelus, + 14,954

7. Marc Alcoba, + 18,824

8. Maria Herrera, + 30,665

9. Matteo Ferrari, + 32,010

10. Bradley Smith, + 32,227

11. Alex Escrig, + 32,867

12. Alessio Finello, + 34,691

13. Miquel Pons, + 1 Runde

14. Eric Granado, + 2 Runden

15. Jordi Torres, + 5 Runden